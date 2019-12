A che servono gli uomini è una commedia con musiche scritta da Jaja Fiastri, commediografa di successo e storica collaboratrice della premiata ditta “Garinei e Giovannini” con la quale firma, tra gli altri, “Aggiungi un posto a tavola”, “Alleluja brava gente” e “Taxi a due piazze”.

Nel 1988, anno della prima messa in scena della commedia, la protagonista venne interpretata da Ombretta Colli, e suo marito Giorgio Gaber preparò per lo spettacolo una colonna sonora ricca di ritmi, originalità, brani belli e semplici che arrivano subito all’orecchio e rimangono nella testa degli spettatori.

La protagonista di questo nuovo allestimento è Nancy Brilli, attrice di gran talento, che interpreta Teodolinda, Teo per gli amici, una donna in carriera stufa del genere maschile, che si definisce soddisfatta della sua vita da single ma rimpiange di non aver mai avuto un figlio. Un giorno scoprirà che il suo vicino di casa, timido e terrorizzato dalle donne, lavora presso un istituto di ricerche genetiche dove si pratica l’inseminazione artificiale. Con il pretesto di una visita all’istituto, Teo ruberà la provetta numero 119, riuscendo a diventare madre senza avere i fastidi di un rapporto con l’altro sesso, che finora si è rivelato solo fonte di delusioni. Durante la gravidanza, spinta dalla curiosità, cercherà però in tutti i modi di conoscere il nome del donatore, e con uno stratagemma riuscirà a scoprirlo. Ed ecco il colpo di scena! L’uomo è Osvaldo, quarantenne che vive ancora con la madre, dai modi rozzi e con una grande considerazione di sé stesso. La scoperta innescherà una serie di situazioni comiche e offrirà numerosi spunti di riflessione sul ruolo attuale della donna, sempre più emancipata ma in costante conflitto con i dogmi della società civile.

NOTE DI REGIA

A dispetto del titolo, questa non è una commedia femminista. Adattata dalla pièce scritta negli anni ’80 da Jaja Fiastri, A che servono gli uomini è più attuale che mai, toccando un tema caro a molte donne sole: il desiderio di avere un figlio. Con leggerezza, ironia, equivoci e tante risate, la commedia racconta l’avventura di una donna determinata, che ritiene di poter vivere felicemente sola e che decide, prima che sia troppo tardi, di mettere al mondo un figlio, sfruttando le possibilità della fecondazione artificiale. Ma è proprio la gravidanza a mettere Teo – la protagonista interpretata dalla brava e spiritosa Nancy Brilli – di fronte alla sua solitudine e a mettere in discussione la sua visione del mondo.

Nata nella tradizione a me molto cara del teatro di Garinei & Giovannini, A che servono gli uomini sarà per me come un ritorno a casa, agli anni in cui muovevo i miei primi passi nel mondo dello spettacolo, sotto le ali leggere e musicali dello storico duo. Ed è anche un affettuoso omaggio a chi dopo di me è stata al loro fianco, e al grande musicista Giorgio Gaber, autore delle canzoni.

Lina Wertmüller

Diceva il grande Pietro Garinei che se Jaja Fiastri fosse nata in America sarebbe stata una Lillian Hellmann, o una Nora Ephron. In realtà qui da noi ha dovuto lottare per veder riconosciuto il suo reale valore, per vedere il suo nome al posto giusto. Da grande commediografa è stata capace di utilizzare la leggerezza come qualità fondamentale, come risposta alla crisi di cui tutti siamo testimoni, un modo talentuoso per trovare la forza di modificare la realtà. Un autore immenso come Calvino sosteneva nelle sue Lezioni americane che “La leggerezza si associa con la precisione e la determinazione, la vivacità e l’intelligenza sfuggono alla condanna della pesantezza”. Nulla può trovarmi più d’accordo. Fortunatamente non ho il complesso della ponderosità, piuttosto ho il mito dell’intelligente ironia, e ne vado continuamente in cerca per i miei spettacoli. Avevo 23 anni quando Jaja terminò questo testo, l’unico per il quale Giorgio Gaber abbia scritto le musiche, e mi ha continuato a chiedere, nel tempo, di portarlo in scena. Lo faccio ora. Questa non è solo una commedia, è un atto d’amore.

Nancy Brilli

Lunedì 23 dicembre prima stampa ore 21, Lunedì 6 gennaio ore 21 da martedì a sabato ore 21, domenica ore 17, giovedì 26 dicembre giovedì 2 gennaio ore 17, mercoledì 1 gennaio ore 19, sabato 4 gennaio ore 17 e ore 21, martedì 31 dicembre Speciale San Silvestro ore 20.30, INFO botteghino 06.6794585, mail biglietteria@teatroquirino.it , www.teatroquirino.it , biglietti da 30 a 12 euro, Dopo mezzanotte la sala si trasformerà in pista da ballo con il live DJ set dei Flabby:

Fabrizio Fiore, piatti, Rosario Pellecchia di Radio 105, voce, Germano Zenga, sax, ore 00.30 ingresso con consumazione € 30

23 dicembre 6 gennaio

Primoatto Produzioni

presenta

NANCY BRILLI

A CHE SERVONO GLI UOMINI

una commedia di Jaja Fiastri

con le musiche di Giorgio Gaber e Jacopo Fiastri

adattamento di Lina Wertmüller, Valerio Ruiz, Nancy Brilli

con Daniele Antonini, Nicola D’Ortona, Giulia Gallone, Igi Meggiorin

con la partecipazione di FIORETTA MARI

luci Iuraj Saleri

scene Sissy Granata

costumi Andrea Sorrentino

coreografie Irma Cardano

coordinamento artistico Pierluigi Iorio

regista assistente Valerio Ruiz

direzione artistica Nancy Brilli

regiaLINA WERTMÜLLER

personaggi e interpreti in ordine di apparizione

Teodolinda Rosselli Nancy Brilli

Samantha Giulia Gallone

Giovanni Padovan Igi Meggiorin

Markus Nicola D’Ortona

Osvaldo Menicucci Daniele Antonini

Carmela Menicucci Fioretta Mari

Lo spettacolo ha una durata di 2 ore incluso intervallo