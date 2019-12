Arriva in Italia “Disney on Ice: Frozen. Il regno di ghiaccio”

“Questa storia è stata scritta per il ghiaccio. È stata quindi l’occasione perfetta per creare un bellissimo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, basato su una narrazione avvincente e sulla fantastica relazione tra Anna ed Elsa”. Così la regista Patty Vincent presenta, lo show sul ghiaccio tratto dal film che ha battuto tutti i record: è il lungometraggio di animazione che ha incassato di più nella storia del cinema (oltre un miliardo di dollari), è vincitore di due premi Oscar, di un Golden Globe e di decine di altri riconoscimenti in tutti i continenti. La sua colonna sonora, infine, è il disco più venduto nel mondo nel 2014 con oltre sette milioni di copie acquistate, con brani musicali di grandissimo successo come “All’alba sorgerò”, “Facciamo un pupazzo insieme” e “Un problemino da sistemare”.

Adesso arriva in Italia lo show sul ghiaccio, e si annuncia uno spettacolo indimenticabile. Presentato da Applauso, in collaborazione con The Base, “Disney on ice: Frozen. Il regno di ghiaccio” sarà a Roma dal 16 al 19 gennaio (presso il Palazzo dello Sport) e a Milano dal 23 al 26 gennaio (presso il Mediolanum Forum di Assago). Sedici repliche in tutto, per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney. Uno spettacolo che approda nel nostro Paese con numeri da record: basti pensare che nel primo giorno di vendita (lo spettacolo è stato realizzato nel 2014) i biglietti venduti sono stati ben 250 mila.

“Per noi è stato molto importante rimanere fedeli al film, pur ovviamente adattandolo al nostro spettacolo sul ghiaccio”, spiega Patty Vincent: “Abbiamo apportato alcune modifiche alla narrazione in base al tempo dello spettacolo e al modo di entrare e uscire dalle diverse scene. Ma la musica, ad esempio, è esattamente quella del film, il pubblico può quindi essere certo di ascoltare le canzoni così tanto amate, cantando e ballando con gli artisti in scena”.

L’allestimento si annuncia sontuoso, con costruzioni e soluzioni sceniche sorprendenti, pannelli su cui proiettare immagini, giochi di luce ed effetti speciali innovativi che danno perfettamente vita al mondo fantastico di Arendelle. I costumi sono ricchi e coloratissimi, il testo è emozionante e umoristico (soprattutto nel personaggio di Olaf, spiega la regista, che “ha la fortuna di avere molte battute divertenti”). Grandissima attenzione è stata riservata alle coreografie (realizzate da Cindy Stuart, coreografa anche di diversi campioni olimpici e mondiali di pattinaggio): “Per Elsa abbiamo pensato a una danza più leggiadra, dallo sviluppo verticale, concentrata sullo sviluppo di molti movimenti verso l’alto. I movimenti di Anna, invece, si svolgono più agevolmente su un asse orizzontale, con azioni giocose che provengono dall’animazione, per un pattinaggio più energico e divertente”.

A produrre lo spettacolo è la Feld Entertainment, società leader nella presentazione di show di intrattenimento dal vivo per famiglie. Con milioni di spettatori ogni anno, le sue produzioni sono apparse in oltre 75 paesi e sei continenti. Feld Entertainment produce i tour della Disney on Ice dal 1981 negli Stati Uniti e dal 1987 all’estero. “Durante gli anni delle nostre produzioni, non abbiamo mai avuto una storia del genere”, spiega la produttrice Nicole Feld: “Disney Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine”.

I biglietti per “Disney on Ice: Frozen. Il regno di ghiaccio” sono disponibili sul circuito Ticketone e Box Office Lazio per la data di Roma, e su Ticketone per la data di Milano. Tutti i posti sono numerati. Al Palazzo dello sport di Roma gli spettacoli si tengono giovedì 16 dicembre (ore 19.30), venerdì 17 (ore 20), sabato 18 (ore 11.30, 15.30 e 19.30), domenica 19 (ore 11.30, 15.30 e 19.30). Al Mediolanum Forum di Assago (Milano) si tengono giovedì 23 e venerdì 24 (ore 19), sabato 25 e domenica 26 (ore 11, 15 e 19).