Judy Garland. Oltre l’arcobaleno

A cinquant’anni dalla scomparsa e in occasione dell’uscita del film Judy, biopic che racconta non solo la star Judy Garland ma anche la donna al di là del palcoscenico, dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 MIC – Museo Interattivo del Cinema organizza una rassegna dedicata alla stella di Hollywood, attrice, cantante e ballerina, resa celebre dal film Il Mago di Oz.

Considerata una delle più grandi stelle della storia del cinema, figlia d’arte essendo i genitori entrambi attori del vaudeville, Frances Gumm, questo il suo vero nome, iniziò la sua carriera nel 1934 quando le venne offerto un contratto vantaggioso dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Attrice indimenticabile de Il Mago di Oz di Victor Fleming, Judy si distinse sia come attrice cinematografica e teatrale sia come cantante e ballerina, recitando in una quarantina di film, vincendo l’Oscar giovanile per Il Mago di Oz e un Golden Globe nel 1955 come migliore attrice in un film commedia o musicale per È nata una stella.

Nonostante il successo Judy Garland visse una vita molto travagliata, caratterizzata da eccessi di droga e alcool, e si spense prematuramente all’età di quarantasette anni nel 1969.

La rassegna propone alcuni dei film più significativi della carriera dell’attrice.

Si comincia lunedì 30 dicembre alle ore 15 con Il pirata di Vincente Minelli, suo secondo marito e padre di Liza Minelli. Ambientato nei Caraibi, il film è un raffinato musical dove una giovane promessa a un sindaco, si innamora di un pirata.

Si prosegue martedì 31 dicembre alle ore 15 con Ti amavo senza saperlo di Charles Walters con Fred Astaire nel ruolo del famoso ballerino Don Hewes che, rinnegato dalla sua partner Nadine Hale, interpretata da Judy Garland, scommette di poter rendere una star qualsiasi altra ballerina. Il film è stato premiato per la Migliore Colonna Sonora di un Film commedia o musicale agli Oscar del 1949.

Giovedì 2 gennaio alle ore 17.15 verrà proiettato È nata una stella di George Cukor, che valse alla Garland una nomination all’Oscar del 1955 come Miglior attrice protagonista per la sua sublime interpretazione in un’amara commedia sulle ombre di Hollywood.

Venerdì 3 gennaio alle ore 15 verrà invece proposto Gli esclusi di John Cassavettes, con Burt Lancaster nel ruolo del dottor Clark, responsabile di una clinica per bambini con disabilità, e con Judy Garland nel ruolo della esperta di musica Jean Hansen, costretta a rivalutare la sua visione della situazione nella clinica a favore di quella più severa proposta dal dottor Clark.

La rassegna porta in scena sabato 4 gennaio alle ore 17 Vincitori e vinti di Stanley Kramer, una riflessione sulle colpe del nazismo portate in scena in un’aula di tribunale dove ad essere giudicati sono quattro giudici tedeschi. Cast stellare con nomi del calibro di Burt Lancaster, Marliene Dietrich e Montgomery Clift, oltre a Judy Garland nominata all’Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Si chiude domenica 5 gennaio alle ore 17 con Ombre sul palcoscenico di Ronald Neame, ultimo film interpretato da Judy Garland prima della prematura scomparsa, storia di riavvicinamenti e difficoltà di una famiglia in pezzi.

I FILM DELLA RASSEGNA

MIC – Museo Interattivo del Cinema

Lunedì 30 dicembre h 15.00

Il pirata

Vincente Minnelli, USA, 1948, 35mm, 102’. Int.: Judy Garland, Gene Kelly.

In un’isola dei Caraibi, la giovane Manuela Alva sogna l’amore e le avventure del pirata Mococo, detto Mack the Black, un misterioso predone dei mari di cui non si hanno notizie da anni.

Martedì 31 dicembre h 15.00

Ti amavo senza saperlo

Charles Walters, USA, 1948, HD, 103’. Int.: Judy Garland, Fred Astaire.

Quando il famoso ballerino Don Hewes viene disertato dalla sua partner, Nadine Hale, l’uomo scommette di poter rendere una star qualsiasi ballerina del coro.

Giovedì 2 gennaio h 17.15

È nata una stella

George Cukor, USA, 1954, HD, 154’. Int.: Judy Garland, James Mason.

Norman Maine, attore cinematografico in declino, viene salvato dalla cantante Ester Blodgett da una figuraccia nel bel mezzo di uno spettacolo. Per ringraziarla, decide di aiutarla a “sfondare”, portandola al successo.

Venerdì 3 gennaio h 15.00

Gli esclusi

John Cassavettes, USA, 1963, HD, 102’. Int.: Judy Garland, Burt Lancaster.

Il dottor Clark è a capo di un centro per ragazzini diversamente abili. L’uomo chiede alla nota pianista Jean Hansen di insegnare musica ai bambini senza che questa abbia alcuna esperienza specifica.

Sabato 4 gennaio h 17.00

Vincitori e vinti

Stanley Kramer, USA, 1961, HD, 178’. Int.: Judy Garland, Burt Lancaster.

Due anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quattro giudici tedeschi che hanno operato con il regime nazista devono rispondere alle accuse di crimini contro l’umanità davanti al tribunale militare.

Domenica 5 gennaio h 17.00

Ombre sul palcoscenico

Ronald Neame, USA, Regno Unito, 1963, 100’, HD, v.o. sott. it. Int.: Judy Garland, Dirk Bogarde.

Trovandosi a Londra per lavoro, la cantante Jenny chiede all’uomo che in passato aveva amato e dal quale ha avuto un figlio, di permetterle di vedere il ragazzo.

MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Viale Fulvio Testi 121, 20162, Milano – MM5 Bicocca

INFO

T 0287242114 / info@cinetecamilano.it / www.cinetecamilano.it

BIGLIETTI

Intero € 6,50*

Ridotto studenti e Cinetessera** € 5,00

1 adulto + 1 bambino €7,00

Dai 16 ai 19 anni ingresso gratuito

Studenti Fondazione Milano ingresso gratuito

* Il biglietto di ingresso consente: la visita al MIC, la possibilità di assistere alla proiezione cinematografica giornaliera e la visita guidata nel Nuovo Archivio Storico dei Film, effettuabile da martedì a domenica alle ore 16.30.

** Cinetessera annuale: € 10 valida anche per Area Metropolis 2.0