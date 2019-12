La spettacolare preparazione del Natale

Cosa permette a Babbo Natale di portare milioni e milioni di regali in ogni casa del mondo, nel corso di una sola notte ogni anno?

Forse non tutti sanno che dietro al Natale come lo conosciamo si nasconde un’operosa organizzazione, con Babbo Natale – dirigente pretenzioso, perfino dispotico ma bonario – a capo di una squadra di Elfi pasticcioni. Fortunatamente per il pubblico della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, la Compagnia ArteMakia ha fatto un po’ di chiarezza sulla misteriosa magia che permette di rendere unico ogni Natale, restituendo agli anonimi Elfi che lavorano senza sosta il giusto protagonismo.

Gli Elfi, interpretati dall’ideatore e regista dello spettacolo Milo Scotton e dai membri della Compagnia Valeria Quatrale, Aurora Morano e Emanuele Melani, sono laboriosi addetti a una qualche operazione che concerne i pacchi regalo, un’attività che agli occhi di chi non vive nel loro mondo fatato appare tanto simile alle acrobazie di Circo-Teatro, alla giocoleria, all’illusionismo.

sELFIe natalizi! è uno spettacolo che descrive fantasiosamente i preparativi del Natale, dipingendoli di una forsennata industriosità già satura della magia della festa e impregnandola della magia della scena.

L’ambientazione natalizia potrebbe dunque sembrare soltanto un pretesto per uno spettacolo di Circo-Teatro; invece lo spettacolo appare più finalizzato alla puntuale documentazione del lavoro degli Elfi che si fanno davvero in quattro (sempre divertendosi, in ogni caso) per servire le imperiose disposizioni di Babbo Natale.

sELFIe natalizi!

ideazione e regia Milo Scotton

Compagnia ArteMakìa

Milo Scotton, Valeria Quatrale, Aurora Morano, Emanuele Melani

luci e audio Corrado Gallo