Les Rois Vagabonds in “Concerto pour deux clowns”

Da domenica 29 dicembre a lunedì 6 gennaio lo spazio del Café Müller ospiterà lo spettacolo che è stato insignito del prestigioso Premio del Pubblico al Festival Avignon Off 2013. Clown musicisti a metà fra tradizione e innovazione…”poeti in azione” secondo la bella formula di Henry Miller. Suoneranno Vivaldi, Strauss, Bach… Ma i musicisti sono clown! Ci mettono delle ali per percorrere con loro un pezzetto del nostro camino di umanità. Poiché i clown non fanno la commedia. Se hanno un naso rosso o una maschera bianca e vestiti stravaganti è per meglio mettersi a nudo. Mimo, acrobazie, musica per parlare un linguaggio universale che raggiunga grandi e piccoli lasciandoli divertiti e meravigliati. “Ogni sera si costruisce una nuova storia di amore con gli spettatori come una invocazione di riconoscere dentro dell’altro il rifletto di se stesso.”

———-

Chi sono? Sono Les Rois Vagabonds

Nascono dall’incontro tra Julia Caprez Moa e Igor Sellem. Artisti completi, questi due vagabondi giocano con facilità ai confini tra le discipline. Clown, la loro creatività si nutre di tutti i contatti umani. Incontrare il pubblico più diverso è, per loro, un’esigenza artistica.

Il loro bagaglio eclettico che spazia dall’acrobatica alla musica, dalla danza al teatro fisico, ha suscitato in loro il desiderio di esplorare l’arte del clown. Dal 2008 hanno sviluppato il loro lavoro attraverso la ricerca di un linguaggio universale, senza parole e appartengono a quella tradizione del clown che, come Grock o Slava, fanno evolvere il loro spettacolo durante tutta una vita. I nostri due re erranti fanno parte di questo movimento e spingono i codici contemporaneamente mentre abbattono le partizioni. È incredibile ed esplosivo. Quello che fanno sul palco è un prodigio, si è sorpresi, ci si meraviglia, si ride, si sorride, si commuove.

———-

INFO ORARI

29 > 30 DICEMBRE 2019

ore 21:00

31 dicembre 2019

Ore 22

1 GENNAIO 2020

ORE 16.30

4 GENNAIO

ORE 21

5-6 GENNAIO

ORE 21

———

PREZZI

INTERO 15 €

RIDOTTO12 €

INTERO 31 DICEMBRE 40€

INGRESSO RIDOTTO 31 DICEMBRE € 30

———

CAFÉ MÜLLER

Via Paolo Sacchi, 18 Torino