Da venerdì 27 dicembre 2019, fino a domenica 5 gennaio 2020, l’OFF/OFF Theatre ospita in Via Giulia l’ironica pièce “Malato di Sesso”, testo scritto dal protagonista Francesco Apolloni, in collaborazione con Fabrizio Nardi che ne cura la regia. Sul palco insieme ad Apolloni, anche la blueswoman Rita Pilato, che eseguirà dal vivo i brani musicali che impreziosiscono l’opera prodotta da Viola Produzioni, resa ancor più piacevole dalla presenza in scena del fedelissimo Sancho Panza, un Jack Russel molto paziente e fido scudiero del protagonista Apolloni.

Dopo i successi cinematografici e televisivi ottenuti come attore nel ruolo di coprotagonista accanto a Claudio Santamaria nel film tv su Rino Gaetano, accanto a Raoul Bova in “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare”, e come protagonista a fianco di Ricky Memphis e Francesco Montanari in “Ovunque tu sarai” e in “Malati di sesso”, Apolloni torna al teatro con “Malato di Sesso”, una storia in bilico tra ironia ed erotismo, che vede protagonista un singolare trio di attori che impegnerà il pubblico in un altrettanto estroso gioco della memoria. Lo spettacolo è liberamente ispirato al film “Malati di Sesso”, sceneggiato dallo stesso Apolloni e che racconta la storia di uomo ossessionato dal sesso fin dalla sua infanzia, un’ossessione che diventa dipendenza e di come, alla fine, sia riuscito a liberarsi da questa dipendenza. Tutto raccontato con una comicità mai volgare, consapevoli che forse l’unico modo per uscire da questa ossessione è incontrare l’amore, quello vero. L’amore di una donna? Chissà… forse anche solo quello di un cane.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over65 18€; Ridotto Under35 15€;

Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00 / Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com

SITO: http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it

Viola Produzioni

presenta

Francesco Apolloni

in

MALATO DI SESSO

di Francesco Apolloni, in collaborazione con Fabrizio Nardi

musiche eseguite dal vivo dalla blueswoman Rita Pilato

in scena il fedele Jack Russel di nome Sancho Panza

regia Fabrizio Nardi

Replica Speciale per Capodanno: Martedì 31 Dicembre

Capodanno al Bistrot dell’OFF/OFF Theatre, con Spettacolo e Cena