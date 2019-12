MAU in “Il suono della Linea, la Forma ed il Colore della Musica”

By

“Il suono della Linea, la Forma ed il Colore della Musica” è una performance MUSICO-PITTORICA, un progetto che parte da una idea originale di Maurizio Fioretti (in arte MAU musico-pittore), per passare dalla creazione di musica realizzata sul momento, a strati con delle sovraincisioni e poi lasciata amplificata in loop, alla creazione di una immagine pittorica realizzata sulla scia e le suggestioni della musica appena creata, diventata nel frattempo ambiente sonoro, e poi viceversa… Un movimento creativo continuo tra la musica e le immagini, le immagini e la musica… ”

“Questo tipo di performance nasce da una mia idea originale (nessun altro artista esegue sia la parte musicale che quella pittorica) – commenta Maurizio Fioretti – performance che ho già realizzato alla Casa della Cultura del Comune di Roma (Villa De Santis), alla Casina delle Civette (Musei di Villa Torlonia) per due anni di seguito per l’AGIMUS, a Parigi presso il Troisieme, nel Marais, e al ”Moggio” del Quadraro (Roma), in luglio 2019 alla Brick lane Gallery di Londra.’’

———

start ore 21,00

@ Metro Core circolo Arci

Via Guglielmo Albimonte 18/c, Roma (Pigneto)

https://www.facebook.com/fiomau/videos/10217453205751868/

https://www.facebook.com/MoggioVineria/videos/455360981693564

https://www.facebook.com/fiomau/videos/10220101232710887/

https://youtu.be/FtjDfKgbjgA

https://youtu.be/-_LhheKnIX0

c/o Metro Core circolo Arci, Via Guglielmo Albimonte 18/c, Roma (Pigneto), tram linee 5-14-19 – fermata Giovenale, Metro C Pigneto (5 minuti a piedi), Servizio bar e bistrot, Apertura porte ore 19:00, Info e prenotazioni metrocorearci@gmail.com , Matteo 3406597680

——–

CONCERTO PITTORICO

al METRO CORE

MAU in performance MUSICO-PITTORICA