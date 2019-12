Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 22 al 29 dicembre

Prosegue il Natale all’Auditorium con la sua ricca programmazione pensata per tutti. Dal 22 dicembre prende il via l’attesissimo Festival Gospel con protagonisti Chicago Mass Choir, Harlem Gospel Choir, South Carolina Mass Choir, Dennis Reed &Gap e Danell Daymon & Greater Works. Doppia data il 26 e 27 dicembre con il duo Max Gazzè e Alex Britti che saliranno sul palco della prestigiosa Sala Santa Cecilia accompagnati dal batterista Manu Katché e dal trombettista Flavio Boltro. Tra le voci femminili in programma il 26 dicembre il concerto di Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, tre donne, tre storie artistiche differenti accomunate da un grande orgoglio femminile e il 28 dicembre Fiorella Mannoia che torna al Parco della Musica dopo il successo estivo con il suo Personale Tour. Per i più giovani il 29 e il 30 dicembre arriva Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto” (terzo capitolo della celebre saga di J.K. Rowling). Una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro, eseguirà dal vivo la magica partitura di John Williams sotto la direzione del Maestro Timothy Henty, in perfetto sincrono con l’intero film proiettato in alta definizione. Il Natale riserva molte sorprese anche alla Casa del Jazz. Tra queste l’omaggio a Bill Evans della Mario Corvini Santa Cecilia Big Band che ospita per l’occasione il sassofonista Rosario Giuliani (27 dicembre), lo spettacolo “Arte Sincopata” con lo scrittore Filippo La Porta e il trombonista Marcello Rosa, un originale viaggio dentro la letteratura novecentesca a ritmo jazz: da Ginsberg a Cortazar, da Faulkner a Marinetti, da Vian a Celine, a Fenoglio (28 dicembre) e la sonorizzazione del film “Cenere” interpretato da Eleonora Duse eseguita dal vivo dal duo Marcello Allulli/Giovanni Ceccarelli (29 dicembre). A completare il ricco programma la mostra 1696. l’anno della controcultura: parole, musica, immagini allestita dal 6 dicembre al 6 gennaio nello spazio AuditoriumArte. L’esposizione racconterà attraverso libri, giornali, poster, dischi e foto dell’archivio Getty Images gli anni straordinari della controcultura. Un percorso che partendo dagli anni ‘50 attraverserà gli anni Sessanta n l’affermarsi della rivoluzione giovanile, fino ai grandi eventi del ’69.

——–

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

APPUNTAMENTI DAL 22 AL 29 DICEMBRE

AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ

Domenica 22 dicembre

Lezioni di Jazz

L’improvvisazione. Come funziona un assolo

Teatro Studio Borgna ore 18

Biglietto da 8 euro

——–

Domenica 22 dicembre ore 17.30 e 21

Lunedì 23 dicembre ore 21

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Chicago Mass Choir

Sala Sinopoli

Biglietto da 17.50 a 22 euro + d.p.

——–

Lunedì 23 dicembre

Germano Mazzocchetti Ensemble

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto 18 euro

——–

Mercoledì 25 dicembre

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Harlem Gospel Choir

Sala Santa Cecilia ore 17.30 e 21.30

Biglietto da 22 a 30.50 euro + d.p.

——–

Giovedì 26 dicembre

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

South Carolina Mass Choir

Sala Sinopoli ore 17.30 e 21.30

Biglietto da 22 a 26.50 euro + d.p.

——–

Giovedì 26 dicembre

I mandolini suonano a Natale

Teatro studio ore 19

Biglietto 22 euro + d.p.

——–

Giovedì 26 dicembre

Grazia Di Michele, Mariella Nava, Rossana Casale

Cantautrici

Sala Petrassi ore 21

Biglietto 25 euro + d.p.

——–

Giovedì 26 dicembre

Venerdì 27 dicembre

Alex Britti e Max Gazzè

Manu Katchè / Flavio Boltro

In missione per conto di Dio

Sala Santa Cecilia ore 21

Biglietto da 30.50 a 48 euro + d.p.

——–

Venerdì 27 dicembre ore 21

Sabato 28 dicembre ore 21

Domenica 29 dicembre ore 18

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Dennis Reed & Gap

Sala Sinopoli ore 21

Biglietto 22 a 26.50 euro + d.p.

——–

Venerdì 27 ore 14

Sabato 28 e Domenica 29 ore 10

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Total Gospel Experience

With Dennis Reed & The Gap

Laboratorio di musica gospel

Studio 2

Biglietto da 90 a 120

——–

Venerdì 27 dicembre

Pejman Tadayon

Pittura sonora

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto 15 euro + d.p.

——–

Sabato 28 dicembre

Fiorella Mannoia

Personale Tour

Sala Santa Cecilia ore 21

Biglietto da 35 a 69 euro

——–

Sabato 28 dicembre

Tupa Ruja / Indaco Project

In questo viaggio Mediterraneo Express

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto 15 euro

——–

Domenica 29 dicembre ore 20

Lunedì 30 dicembre ore 15 e ore 20

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban in concerto

Sala Santa Cecilia ore 20

Biglietto da 32 a 86.50 euro + d.p.

——–

Domenica 29 dicembre

Lino Patruno & His blue four

Teatro Studio Gianni Borgna ore 19

Biglietto 15 euro + d.p.

——–

CASA DEL JAZZ

Venerdì 27 dicembre ore 21

Tributo a Bill Evans

Santa Cecilia Jazz Combo

Di Mario Corvini

feat Rosario Giuliani

Biglietto 10 euro

——–

Sabato 28 dicembre ore 21

Filippo La Porta

Marcello Rosa

Biglietto 15 euro

——–

Domenica 29 dicembre ore 21

Marcello Allulli

Giovanni Ceccarelli duo

Biglietto 10 euro

——–

MOSTRE AUDITORIUM

Sergio Lombardo

Quiltings: nuove composizioni stocastiche.

Da mercoledì 20 novembre a sabato 30 novembre

Da lunedì 9 dicembre a mercoledì 29 gennaio 2020

Foyer Sala Sinopoli

Ingresso libero

——–

1969. L’anno della controcultura: parole, musica, immagini.

Dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

AuditoriumArte.

Ingresso libero

——–

PISTA DI GHIACCIO

DAL 7 DICEMBRE AL 12 GENNAIO

Gli orari della Pista

tutti i giorni dalle 10 alle 24

24 dicembre dalle 11 alle 18

25 dicembre dalle 15 alle 24

31 dicembre dalle 11 alle 01.00

Calendario eventi

8, 26 dicembre e 6 gennaio ore 16

Street Magic – maghi della manifestazione Supermagic

11 e 18 dicembre ore 17

Esibizione atleti FISG

9 e 16 dicembre, 8 gennaio ore 17

Esibizione Hockey su ghiaccio

12,20,27 dicembre, 3 e 10 gennaio

Silent disco, si balla con la musica in cuffia

22 dicembre ore 16

A Christmas Carol

24 dicembre ore 11

Babbo Natale in pattini

30 dicembre ore 16

Evento Salvamamme