Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 29 dicembre al 6 gennaio

Ancora una settimana di grandi eventi all’Auditorium dove si continua a festeggiare il Natale a ritmo di gospel con gli ultimi appuntamenti del Roma Gospel Festival. Per i più giovani il 29 e il 30 dicembre arriva Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto. Una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro, eseguirà dal vivo la magica partitura di John Williams sotto la direzione del Maestro Timothy Henty, in perfetto sincrono con l’intero film proiettato in alta definizione.

Tanti gli appuntamenti in programma per salutare l’arrivo del nuovo anno: il 31 dicembre, mentre nella Sala Sinopoli si attenderà il 2020 con la magia gospel del gruppo Danell Daymon & Greater Works, nella Sala Santa Cecilia si brinderà in compagnia di Gigi Proietti che torna a grande richiesta al Parco della Musica con Cavalli di battaglia, un excursus del suo repertorio.

Il primo gennaio Nicola Piovani presenterà La musica è pericolosa, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena (replica 2 e 3 gennaio). E ancora a Capodanno il concerto di Gerardo Di Lella con la sua Grand O’rchestra.

Il 4 gennaio un evento davvero speciale in compagnia di Mogol che salirà sul palco della Sinopoli per ripercorrere il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti, accompagnato da un’Orchestra di sedici elementi che eseguirà dal vivo alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Sarà ancora una volta Ambrogio Sparagna accompagnato dall’ OPI- Orchestra Popolare Italiana a chiudere le festività il 5 e 6 gennaio con la Chiarastella. La rassegna, giunta alla tredicesima edizione, si arricchisce quest’anno della grande tradizione dei canti ortodossi ancora oggi eseguiti in Grecia che per l’occasione, verranno magistralmente interpretati da Theodoro Melissinopoulos, una delle voci più autentiche della scena musicale ellenica.

Alla Casa del Jazz in arrivo Gabriele Coen Trio (3 gennaio), Riccardo Fassi Analog Trio (4 gennaio) e Silvia Manco in concerto con il suo nuovo progetto discografico dedicato a Blossom Dearie (5 gennaio).

———–

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

APPUNTAMENTI DAL 29 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Venerdì 27 dicembre ore 21

Sabato 28 dicembre ore 21

Domenica 29 dicembre ore 18

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Dennis Reed & Gap

Sala Sinopoli ore 21

Biglietto 22 a 26.50 euro + d.p.

———–

Lunedì 30 dicembre ore 21

Martedì 31 dicembre ore 22

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Danell Daymon & Greater Works

Sala Sinopoli

Biglietto lunedì 30 dicembre da 22 a 26.50 euro + d.p.

Biglietto martedì 31 dicembre da 43.50 a 52.50 euro + d.p.

———–

Domenica 29 dicembre ore 20

Lunedì 30 dicembre ore 15 e ore 20

Harry Potter e il Prigioniero

Di Azkabantm in concerto

Sala Santa Cecilia

Biglietto da 32 a 86.50 euro + d.p.

———–

Domenica 29 dicembre

Lino Patruno & his blue four

Teatro Studio Gianni Borgna ore 19

Biglietto 15 euro + d.p.

———–

Lunedì 30 dicembre

Stefania D’Ambrosio

Interpreta De Andrè

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto 15 euro

———–

CAPODANNO AUDITORIUM

Martedì 31 dicembre

Capodanno con Gigi Proietti

Cavalli di Battaglia

Sala Santa Cecilia ore 21.30

Biglietto da 83.50 a 162 euro + d.p.

———–

Martedì 31 dicembre

ROMA GOSPEL FESTIVAL 2019

Danell Daymon & Greater Works

Sala Sinopoli ore 22

Biglietto 43.50 a 52.50 euro + d.p.

———–

Mercoledì 1 gennaio

Gerando Di Lella

Grand O’rchestra

La musica del cinema italiano nel mondo

Sala Santa Cecilia ore 19

Biglietto da 15 a 60 euro + d.p.

———–

Mercoledì 1 gennaio ore 18

Giovedì 2 gennaio ore 21

Venerdì 3 gennaio ore 21

Nicola Piovani

La musica è pericolosa

Sala Sinopoli ore 18

Biglietto da 20 a 25 euro

———–

Sabato 4 gennaio

Emozioni

Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti

Sala Sinopoli ore 21

Biglietto da 23 a 28 euro + d.p.

———–

Domenica 5 gennaio

Lunedì 6 gennaio

La Chiarastella

I canti di Natale nelle tradizioni popolari

di e con Ambrogio Sparagna

come in cielo così in strada

Sala Sinopoli ore 18

Biglietto 15 euro

———–

MOSTRE AUDITORIUM

Sergio Lombardo

Quiltings: nuove composizioni stocastiche.

Da mercoledì 20 novembre a sabato 30 novembre

Da lunedì 9 dicembre a mercoledì 29 gennaio 2020

Foyer Sala Sinopoli

Ingresso libero

———–

1969. L’anno della controcultura: parole, musica, immagini.

Dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

AuditoriumArte.

Ingresso libero

———–

PISTA DI GHIACCIO

DAL 7 DICEMBRE AL 12 GENNAIO

Gli orari della Pista

tutti i giorni dalle 10 alle 24

31 dicembre dalle 11 alle 01.00

———–

CASA DEL JAZZ

Domenica 29 dicembre ore 21

Marcello Allulli

Giovanni Ceccarelli duo

Biglietto 10 euro

———–

Venerdì 3 gennaio ore 21

Gabriele Coen trio

Biglietto 10 euro

———–

Sabato 4 gennaio ore 21

Riccardo Fassi Analog Trio

Synthi Mental Moog

Biglietto 10 euro

———–

Domenica 5 gennaio ore 21

Parco della Musica Records

Silvia Manco

Hip! The Blossom Dearie Songbook

Biglietti 10 euro