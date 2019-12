ORT: concerto di Capodanno

Un concerto per iniziare nel migliore dei modi un anno importante come il 2020 che coincide con i festeggiamenti per le prime quaranta stagioni dell’ORT che è stata appunto fondata nel 1980 da Andrea Tacchi, Massimo de Bernart, Luciano Berio e Aldo Bennici. Solo tre anni dopo l’Orchestra della Toscana sarebbe diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il Concerto di Capodanno si svolgerà al Teatro Verdi di Firenze con inizio alle ore 17.00 è vedrà sul podio Beatrice Venezi. In programma musiche e arie da opere famose di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini e Johann Strauss, con le voci di Clarissa Costanzo (soprano) e Gabriele Mangione (tenore).

Beatrice Venezi, lucchese, 29 anni, è stata inserita da Forbes, la prestigiosa rivista americana di economia, nell’elenco dei 100 giovani Under 30 leader del futuro.

Direttore principale della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, dell’Orchestra Milano Classica, e direttore ospite principale dell’ORT da maggio 2020, a dispetto della giovane età, ha già girato il mondo dirigendo

in Giappone, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Libano, Portogallo, Canada, Stati Uniti e

Argentina. Ha collaborato con interpreti del calibro di Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Carla Fracci e Andrea Bocelli.

Nel vasto repertorio che dalla musica barocca arriva alla contemporanea, ha una predilezione per Puccini.

A lui ha dedicato il suo primo disco My Journey – Puccini’s Symphonic Works, registrato con la nostra orchestra e uscito a ottobre per Warner Music.

Ha scritto diversi saggi, l’ultimo è Allegro con Fuoco (Utet) dove prende per mano anche il più diffidente dei

lettori e lo accompagna dietro le quinte dei teatri, raccontandone protagonisti, riti e tradizioni, smontando i cliché e i pregiudizi che circondano il genere.

È spesso ospite in trasmissioni televisive e radiofoniche di successo e i magazine le hanno dedicato numerosi approfondimenti. Il Corriere della Sera l’ha inserita nella lista delle 50 donne dell’anno 2017 nel mondo che si sono distinte per la loro professionalità.

——–

ORT – Concerto di Capodanno

Firenze, Teatro Verdi – mercoledì 1° gennaio, ore 17.00

Beatrice Venezi direttore

Clarissa Costanzo soprano

Gabriele Mangione tenore

Musiche e arie d’opera di Puccini, Rossini, J. Strauss, Verdi

——–

Prezzi: Posti numerati I SETTORE (prima platea) €35.00 – II SETTORE (seconda platea) €30.00

III SETTORE (fondo platea e I ord. di palchi) €25.00 – IV SETTORE (galleria e II ordine di palchi) €20.00

V SETTORE (III e IV ordine di palchi) €15.00 – VI SETTORE (V e VI ordine di palchi) €10.00

(tutti più diritti di prevendita)