Piccoli e grandi Elfi

Anche dopo Capodanno proseguono all’Elfo Puccini le novità teatrali e gli appuntamenti per il pubblico delle famiglie, capaci di coinvolgere genitori e figli, nonni, zii e fratelloni.

Da giovedì 2 gennaio va in scena in sala Fassbinder l’imperdibile nuova edizione di Cinemalteatro, che porta in scena i più famosi film d’animazione con dissacrante ironia: la travolgente comicità di Loris Fabiani, Michele Di Giacomo e Umberto Terruso, mattatori allo Zelig Cabaret, in versione family, ovvero come far ridere proprio tutti.

In sala Bausch lo spettacolo di Phoebe Zeitgeist si rivolge invece ai più piccoli, portando in scena la leggenda di Cola di Pesce, ambientandola in un ambiente immersivo, quasi un diorama, o una sorta di lanterna magica.

———

2 – 6 gennaio, sala Fassbinder

giov-ven ore 19.30 / sab-dom e lun 6 gennaio ore 16.30

Cinemalteatro family

testi e regia Loris Fabiani

con Loris Fabiani, Michele Di Giacomo, Umberto Terruso

costumi Mara De Matteis

luci Giacomo Marettelli Priorelli

suono Gianfranco Turco

produzione Teatro dell’Elfo

I grandi film di animazione arrivano finalmente a teatro!

Cinemalteatro è un format d’intrattenimento teatrale a forte coinvolgimento del pubblico, che da anni miete successi sui palcoscenici milanesi, dallo Zelig all’Elfo Puccini. Ora Loris Fabiani, l’attore che lo scrive e dirige, ha scelto di guardare a un nuovo tipo di spettatori: le famiglie. È arrivato il momento di teatralizzare i film di animazione, per coinvolgere proprio tutti: genitori e figli, nonni, zii e fratelloni, come se fossimo tutti insieme in una cameretta. Per rivivere le avventure che i bambini amano e conoscono a memoria dall’inizio alla fine e per divertirci con loro.

Sei pronto a salire sul palco? Vestiti da Elsa, truccati da Simba!

———-

2 – 6 gennaio, sala Bausch

giov-ven ore 19.30 / sab-dom e lun 6 gennaio ore 16.30

Cola degli abissi

di e con Francesca Frigoli

regia Giuseppe Isgrò

video Luca Intermite

musiche Alessandra Novaga

campionamenti Stefano De Ponti

elementi di scena Danilo Vuolo

cura del progetto Francesca Marianna

——–

Phoebe Zeitgeist

Un’antica leggenda diffusa nell’Italia meridionale (e tramandata in molte varianti in tutta Europa a partire dal XII secolo) costituisce il punto di partenza di questo spettacolo che narra, attraverso fascinazioni visive e sonore, le avventure di un giovane dalla natura straordinaria, soprannominato Colapesce per la sua abilità nel muoversi in acqua.

Cola affronta una serie di ineluttabili prove per scoprire che la profondità è una scelta di libertà e gli abissi marini un luogo di realizzazione esistenziale. Le leggende e le fiabe – si sa – indagano e rivelano le zone più nascoste dell’essere umano e riescono a restituirle in forma magica e metaforica.

Questo percorso di crescita si articola anche attraverso il conflitto con l’autorità, la ribellione individuale, il rapporto con l’ordine prestabilito.

La figura della madre-narratrice, una creatura marina, una sirena che sin dal principio conosce il destino del figlio, determina il conflitto e la trasgressione di Cola, ma al tempo stesso veglia affinché il ragazzo possa perdersi per poi scoprire l’incanto. L’attrice, che narra ed evoca, agisce in un ambiente sonoro e video immersivo, un diorama, un carillon, una lanterna magica.

———

TEATRO ELFO PUCCINI, CORSO BUENOS AIRES 33, MILANO

Prezzi: intero € 22 / rid. <25 anni – >65 anni € 17.50 / under 18 € 13.50

• Promozione famiglie: ridotto € 11.50 per gruppi con uno o più bambini < di 12 anni (il ridotto viene applicato a tutti i bambini e a massimo due accompagnatori). www.elfo.org