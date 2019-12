Super Fantasy Magic Show 2019

Dal 26 dicembre al 6 gennaio torna l’appuntamento con l’illusionismo alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con lo spettacolo Super Fantasy Magic Show. Gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino, la più importante realtà magica italiana, fucina di grandi nomi (come Brachetti, Alexander e Luca Bono) daranno vita ad uno spettacolo unico, divertente e magico, adatto ai giovani spettatori così come a quelli adulti che non hanno perso la voglia di lasciarsi stupire ed incantare.

Meraviglia, sorpresa e divertimento per trascorrere novanta minuti di grande spettacolo tra realtà e illusione, in un universo fiabesco guidati da personaggi magici quali il poliedrico Giullare (Marco Aimone, presidente del Circolo ed illusionista di fama internazionale) che senza bisogno di parole accompagna gli spettatori nel mondo della fantasia diventando il filo conduttore dello show. Il viaggio in meandri onirici e fantasiosi universi prosegue con le suggestive immagini create con la sabbia dalle abili mani di Mister Brondino la cui candida barba evoca personaggi tolkeniani.

Il mondo della comicità e del divertimento sarà popolato dagli improbabili personaggi di Arturo, clown e fantasista dalle mille sfaccettature e da “Gi” insolente giraffina che deve la sua voce al talentuoso ventriloquo brasiliano Rafael Voltan, recentemente protagonista di una divertente partecipazione a Tu si que vales al fianco di Rudy Zerbi. La misteriosa Madame Zorà si presterà ad esperimenti di telepatia e trasmissione del pensiero (che hanno lasciato sbalorditi i giudici di Italia’s Got Talent), coinvolgendo e sorprendendo il pubblico.

Il fascino della Magia e del Varietà non hanno età, basta lasciarsi andare alla fantasia. Manipolazione di carte e oggetti misteriosi, sparizioni, riapparizioni e coinvolgimento del pubblico sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo divertente e per tutta la famiglia che inizierà ancor prima dell’apertura del sipario grazie all’energia esplosiva e coinvolgente di Magic Willy che accoglierà gli spettatori nella hall del teatro offrendo loro gag magiche che fanno da preludio allo spettacolo che sta per incominciare. Il consiglio è dunque di arrivare con un po’ di anticipo in teatro per gustarsi anche questo momento di pre-show.

La produzione è curata da Muvix Europa, realtà di produzione artistica capace di coniugare l’illusionismo con le più diverse discipline dello spettacolo, per realizzare soluzioni su misura.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della Casa del Teatro (Corso Galileo Ferraris 266), oppure sul sito casateatroragazzi.it (con il circuito Piemonte Italia).

Con Marco Aimone, Beppe Brondino e Madame Zorà, Corrado Gerbaudo, Rafael Voltan e Magic Willy (Luigi Boscia)

Produzione Muvix Europa

Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (18 repliche)

———

Giovedì 26 dicembre ore 15.30 e ore 18.00

Venerdì 27 e Sabato 28 dicembre ore 17.00 e ore 21.00

Domenica 29 dicembre ore 15.30 e ore 18.00

Lunedì 30 dicembre ore 17.00

Martedì 31 dicembre ore 21.30

Mercoledì 1 gennaio ore 17.00

Venerdì 3 e Sabato 4 gennaio ore 17 e ore 21.00

Domenica 5 gennaio ore 15.30 e ore 18.00

Lunedì 6 gennaio ore 15.30

———-

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Sala Grande

Intero 15 €

Bambini (fino a 12 anni) 10 €

Martedì 31 dicembre ore 21.30 serata speciale: Super Fantasy Magic Show per un Capodanno Magico

Intero 50 €; Bambini (fino a 12 anni) 25 €

———

Info e prenotazioni Tel. 011/19740280 – biglietteria@casateatroragazzi.it