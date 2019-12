Vertigo Christmas Show 2019

Per la produzione di Natale 2019 una carrellata di performance pensata e realizzata con estrema ricercatezza e con uno sguardo oltre confine per farci respirare l’arte circense internazionale. Due grandi compagnie ospiti a Torino al Caffè Müller di Via Sacchi. Il Natale di Cirko Vertigo è un momento molto atteso dal territorio in cui l’afflusso di pubblico, tra Torino e Grugliasco, conta più di 10.000 spettatori.

Dal 29 dicembre al 6 gennaio (ore 21 ingresso intero 15 € ingresso ridotto 12 €) Le Rois Vagabonds di Julia Caprez Moa e Igor Sellem con Concerto pour deux clowns ci portano in un mondo fatto di mimica, acrobazie, musica, poche parole. Parlano un linguaggio universale. Artisti completi che giocano con facilità ai confini tra le discipline e a ogni spettacolo sanno costruire una nuova storia di amore con gli spettatori.

Invece al Teatro Le Serre di Grugliasco il Vertigo Christmas Show dal 26 dicembre al 6 gennaio ripropone la magia del Natale firmata Luisella Tamietto e Paolo Stratta per Cirko Vertigo con le coreografie di Elisa Mutto e Alex Duarte, i costumi di Agostino Porchietto e la scenografia di Federico Bregolato. Uno spettacolo che vola sulle ali fatate della fantasia per disegnare nuovi sogni da realizzare. E quale emozione più grande uno spettacolo può regalarci della libertà di volare tra sorprendenti apparizioni di personaggi quotidiani e irreali? Un gruppo di giovani si rincontra per festeggiare insieme il Natale in una casa dove troneggia un letto a baldacchino, sul letto si dorme si sogna ci si sveglia. Ma quello che si vede è immaginazione o realtà? E’ il sogno del Natale che con sorprendenti apparizioni di personaggi quotidiani e irreali si svolge accanto alla riconoscibilità di temi e figure note, l’amicizia, la rivalità, l’amore. I personaggi immersi nell’atmosfera natalizia si incontrano, si scontrano, si alternano in danze, acrobazie, prodezze e ritrovano la gioia di ogni Natale espressa nella grande metafora dei valori del circo contemporaneo che coinvolge, avvolge, accoglie, dove le differenze sono un pregio e le sfide sono realizzabili.

———

DATE E ORARI SPETTACOLI

26 DICEMBRE 2019

ore 15:30

e ore 18:30

28 DICEMBRE 2019

ore 15:30

e ore 21:00

29 DICEMBRE 2019

ore 15:30

e ore 18:30

31 DICEMBRE 2019

ore 19:00

e ore 22:00

1 GENNAIO 2020

ore 15:30

4 GENNAIO 2020

ore 15:30

e ore 21:00

5 GENNAIO 2020

ore 15:30

e ore 18:30

6 GENNAIO 2020

ore 15:30

e ore 18:30

——-

INFO BIGLIETTI

intero 15 € per tutte le date / 31 dicembre 25 € ore 19:00 e 35 € ore 22:00

ridotto 12 € per tutte le date / 31 dicembre 15 € ore 19:00 e 20 € ore 22:00