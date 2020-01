Accademia di Santa Cecilia: “Cosa bolle in orchestra?”

Tutto è pronto per il gran Concerto dell’Epifania dal titolo “Cosa bolle in Orchestra?” in compagnia di Michele Cafaggi, attore e clown, e Davide Baldi, pianista e clown, che domenica 5 gennaio ore 11.30 (repliche ore 17.30 e lunedì 6 gennaio ore 11.30, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica) incontreranno i ragazzi della JuniOrchestra Kids2, istruiti da Simone Genuini, per dar vita a uno spettacolo dedicato a tutte le età. Cosa succederà quando improvvisamente arrivano due musicisti un po’ strampalati con nuovi formidabili strumenti musicali che emettono note leggere, colorate, trasparenti e silenziose, come… bolle di sapone?

Domenica 5 gennaio ore 11.30 e ore 17.30 – Lunedì 6 gennaio ore 11.30

Cosa bolle in Orchestra?

JuniOrchestra Kids2

Michele Cafaggi attore e clown

Davide Baldi pianoforte e clown

Simone Genuini direttore

Biglietti ridotto 10 € intero 15 €

I biglietti possono essere acquistati presso:

Botteghino Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro De Coubertin Infoline: tel. 068082058

Botteghino Via Vittoria 6 (adiacente Via del Corso, Roma)

solo tramite carta di credito o bancomat

dal lunedì al venerdì ore 11-19, sabato dalle 11 alle 14

Prevendita telefonica con carta di credito:

Call Center TicketOne Tel. 892.101

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 19/20

domenica 5 gennaio ore 11 introduzione, ore 12 concerto

Family Concert

Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica



CAROSELLO SWING

TU VO FA L’AMERICANO CON L’ACCADEMIA VOCALE

Il primo appuntamento del 2020 con i Family Concert è a tutto Swing. Domenica 24 novembre (introduzione ore 11 concerto ore 12, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica), l’Accademia vocale, sestetto i cui componenti provengono da esperienze musicali diverse ma accomunati professionalmente dalla passione per la scrittura vocale nelle sue diverse manifestazioni, affiancata da un quartetto jazz composto da piano, batteria, contrabbasso e sax, affronteranno insieme alcuni dei più famosi standards jazzistici e alcune fra le più belle canzoni della musica leggera italiana arrangiate da Luciano Di Giandomenico.

Rivolti ad un vasto pubblico, i Family Concert sono destinati a giovani studenti e famiglie che intendono avviare un rapporto “leggero” e vivo con l’esperienza dell’ascolto musicale. I concerti, dalla durata di un’ora e senza intervallo, sono preceduti da un’introduzione al programma e offrono un’ampia varietà di repertori e organici.

Family Concert

Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

domenica 5 gennaio ore 11 introduzione all’ascolto, ore 12 concerto

Accademia Vocale

Carosello Swing

Patrizia Polia, Francesca Gavarini soprani

Annarita Cerrone mezzosoprano

Anselmo Fabiani, Francesco Toma tenori

Antonio Pirozzi basso

Luciano Di Giandomenico piano ed arrangiamenti

Luca Pirozzi contrabasso

Gianpaolo Ascolese batteria

Francesco Marini sax

Claude Bolling Tre movimenti dalla “Suite for flute and piano trio”

George e Ira Gershwin Oh lady be good

Duke Ellington It don’t mean a thing

Paul Desmond/Dave Brubeck Take five

Joe Zawinul Birdland

Luigi Astore/Riccardo Morbelli Baciami piccina

E. Garinei-G. Giovannini/Gorni Kramer In un palco della Scala

Domenico Furnò/Ernesto De Curtis Non ti scordar di me

Gian Carlo Testoni/Eros Sciorilli In cerca di te

Nisa/Renato Carosone Tu vuò fa l’americano

Domenico Modugno Vecchio frack

E. Garinei-G. Giovannini/Gorni Kramer Un bacio a mezzanotte

Bruno Canfora Brava(i)

(arrangiamenti di Luciano Di Giandomenico)

Biglietti: intero: € 12 ridotto under 30: € 8

