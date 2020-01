Esordio di primissimo livello per la nuova stagione dei burattini in Teatro Comunale. Domenica alle 16, la celebre compagnia cagliaritana Is Mascareddas porterà in scena ‘Areste Paganos e i Giganti’, secondo capitolo della saga creata da Antonio Murru e Donatella Pau con l’intento di dare alla Sardegna un eroe legato alla cultura isolana, capace di confrontarsi con la tradizione italiana dei burattini ma anche con i temi legati all’attualità. Areste Paganos, invocato dai paesani, si trova alle prese con due ragazzi prepotenti e arroganti che stanno seminando il panico nel paese. L’eroe locale userà le armi dell’intelligenza e dell’ironia evitando l’uso della forza e lanciando ai ragazzi una sfida memorabile che riuscirà a modificare definitivamente l’atteggiamento negativo dei due ‘bulletti’ riportando così la pace e il buon senso. L’avvincente episodio si avvale delle preziose creazioni di Donatella Pau, considerata tra le migliori costruttrici mondiali di figure e burattini. Lo spettacolo ha all’attivo centinaia di repliche in Italia e all’estero, ed è stato rappresentato in alcuni tra i più prestigiosi festival di teatro di figura.

