Con la compagnia Teatribù

ela partecipazione gradita di Andrea Bienati

Maura Levi e al violoncello Marcella Schiavelli

Hanno appena compiuto venti anni di attività, festeggiati con divertentissimi spettacoli di improvvisazione e ora il 18 gennaio alle ore 21.00 Teatribù, la compagnia di improvvisazione che da anni porta questo genere di spettacolo in tanti teatri d’Italia, torna in scena con Aspettando che ci torni la memoria.

Sul palco del Teatro Edy Barrio’s in scena la Compagnia Teatribù con la partecipazione gradita di Andrea Bienati, Maura Levi e al violoncello Marcella Schiavelli.

E’ sempre rischioso dimenticare cosa è accaduto in passato soprattutto se si tratta di cose terribili e atroci come la Shoah. Una settimana prima della celebrazione della “giornata della memoria” Teatribù mette in scena uno spettacolo dove si intrecciano ricordi, letture, musica da camera e improvvisazione teatrale con una sola domanda in testa: può uno spettacolo compiersi tra il serio e il faceto? Se maneggiamo il rispetto necessario si, secondo noi si! Perché tenere viva la memoria è sempre necessario ed ognuno lo fa a modo suo.

Teatro EDY BARRIO’S

P.ZZA DONNE PARTIGIANE (zona Barona) Milano

Sabato 18 gennaio 2020 ore 21.00

Ingresso intero € 15 – ridotto € 12

Info e prenotazioni www.teatribu.it