Come dev’essere un musical al tempo del digitale? Interattivo, chiaro. E se è il pubblico a decidere che cosa vuol vedere… E se ad ascoltarlo c’è Francesco Lancia, per anni autore principe del Trio Medusa… Beh, potete scommettere sull’effetto sorpresa e sul divertimento!

Quando? Mercoledì 5 febbraio alle ore 21.

Dove? Al Teatro Puccini di Firenze, prima data del nuovo tour.

Titolo? Questo è il bello: nessuno lo sa!

Perché B.L.U.E., il musical completamente improvvisato de I Bugiardini, una delle compagnie di improvvisazione più famose d’Italia, cambia titolo ogni volta. E cambiano, testi, scenografia, musiche sulla base delle richieste della platea. A comandare, infatti, non è la compagnia in palcoscenico, ma il pubblico.

E’ il pubblico a suggerire, ad inizio serata, titolo e luogo dove ambientare lo spettacolo. Gli attori in scena creano all’istante il musical, supportati dalla band che improvvisa insieme a loro. Storie emozionanti, personaggi memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti e coreografie… decisamente coraggiose: ogni cosa viene creata sul momento o, come dicono gli anglosassoni, “out of the blue”.

Ecco perché è uno spettacolo unico. Anzi, una “manita” di spettacoli unici che vi faranno vivere le atmosfere di Broadway. Un’esperienza irripetibile e immersiva che rompe qualsiasi barriera tra artisti e spettatori. Un musical letteralmente mai visto prima e un piacere unico: quello di poter dire non soltanto “Io c’ero”, ma anche di aggiungere “Io l’ho…inventato!”.

I biglietti, posti numerati 28/23 euro, sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.362067 – www.teatropuccini.it.

B.L.U.E., prodotto da MN Comm, parte il 5 febbraio dal Teatro Puccini di Firenze e prosegue il 17 al Teatro Nazionale di Milano, il 18 al Teatro Dehon di Bologna. Ad aprile sarà al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, il 4 al Teatro Nuovo di Verona e, infine, all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

IL CAST – Attori-improvvisatori: Fabrizio Aloisi, Emanuele Ceripa, Cecilia Fioriti, Alessio Granato, Francesco Lancia, Andrea Laviola, Fabrizio Lobello, Fulvio Maura, Simona Pettinari, Elena Selleri, Mauro Simolo

B.L.U.E. Band: Fabio Pavan, Alessio Granato, Damiano Daniele, Nando Farina, Roberto Battilocchi

Regia e direzione artistica: Fabrizio Lobello

Direttore musicale: Fabio Pavan



I BUGIARDINI – I Bugiardini nascono a Roma nel 2008, dall’unione di attori di estrazione eterogenea ma accomunati dalla passione per il teatro di improvvisazione.

Da allora hanno creato e prodotto numerosi format originali di improvvisazione teatrale, tra cui “Shhh – an improvised silent movie”, presentato nelle edizioni 2013 (“Must See Show 2013” – FringeReview), 2014, 2016 (“Sell out Show” – Fringe Society) e 2018 del Fringe Festival di Edimburgo. Attenti all’apertura internazionale, sono stati ospiti presso i principali poli mondiali d’eccellenza dell’improvvisazione, quali il Loose Moose Theatre (Calgary, Canada) e il Second City (Chicago, USA). Si sono esibiti in USA, Canada, Portogallo, Belgio, Gran Bretagna, Francia, Germania, India. Attivi anche nel campo della formazione, oltre a tenere regolarmente corsi e workshop per attori e improvvisatori, progettano e realizzano interventi di formazione in aziende e istituzioni; tra i principali clienti: Virgin Active, Luiss, Elis/Telecom, Gruppo L’Espresso, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Blue il musical

http://www.blueilmusical.it

https://www.facebook.com/blueilmusical

https://www.instagram.com/blueilmusical

