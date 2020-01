Tre coppie di pagliacci vecchi e delusi si ritrovano, per caso, a un’audizione. Ridono, scherzano e, per ingannare il tempo in attesa del provino, ricordano il loro passato di giullari. La gioia della reunion però dura poco: la produzione, infatti, offre un solo posto per clown. Comincia così una competizione spietata e i sei clown diventano a poco a poco sei tragici gladiatori dei tempi moderni disposti a tutto pur di aggiudicarsi l’ambito ruolo.

Clown Story è l’adattamento del testo Vecchio Clown Cercasi (Petit boulot pour vieux clown) scritto da Matei Vișniec, poeta e drammaturgo fra i più importanti della letteratura rumena contemporanea.

Dopo aver girato tutto il mondo con i suoi spettacoli, la compagnia teatrale tunisina L’association de la Jeunesse Théâtrale giunge per la prima volta in Italia in occasione della XI Edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro.

“Clown Story è uno spettacolo dall’energia contagiosa, ma al tempo stesso amaro e grottesco”, sottolinea la presidente Livia Pomodoro. “La competizione tra clown è solamente un pretesto per parlare, tra un momento buffo e una risata, della vita e della morte, dell’amore e dell’odio”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti

è richiesta la prenotazione, tel. 0245485085/0226688369

è possibile prenotare collegandosi al sito www.nohma.org

Adattamento, scenografia e regia Hafedh Djedidi

Con Salem Halloul, Donia Mabrouk, Ons Slama, Hadil Baneni, Ahmed Daoues, Mehra Mnaser e Abderrahmen Jegham

Light Designer Abderrahmen Jegham

Direttore Tecnico Ezzeddine Bahri

Costumi Sara Namous

Direttore della Produzione Iteb Knaz

Compagnia Association de la Jeunesse Théâtrale