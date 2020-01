“Fragment of an Empire” – Edizione restaurata

Per chiudere le festività all’insegna del grande cinema e della grande musica, Fondazione Cineteca Italiana propone lunedì 6 gennaio dalle ore 17.15 presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema, un concerto – evento con la proiezione della versione restaurata del film Fragment of an Empire del regista sovietico Fridrikh Ermler, con accompagnamento musicale dal vivo a cura del musicista e compositore jazz Antonio Zambrini.

L’ultimo film muto di Fridrikh Ermler, Fragment of an Empire, racconta la storia di un sottufficiale russo, Ivan Filimonov che ha perso la memoria durante la Prima Guerra Mondiale. Filimonov riacquista la memoria nel 1928, dieci anni dopo la rivoluzione russa. Determinato a trovare sua moglie e riprendersi il lavoro, torna a casa a San Pietroburgo solo per scoprire che sua moglie si è risposata e il suo ex datore di lavoro è stato sostituito da un comitato di fabbrica. Anche San Pietroburgo che conosceva non esiste più. Rinominata Leningrado e privata del suo status di capitale, la città con i suoi edifici monumentali e le statue di Lenin è estranea a Filimonov come lo è tutto il resto in questo nuovo mondo sorto a seguito della Rivoluzione del 1917.

Un film altamente politico, a cavallo tra Espressionismo, Avanguardia Sovietica e Realismo Socialista, ambiguo, critico e lungimirante verso i primi anni dello Stalinismo, che spinge evocativamente a favore della Rivoluzione Permanente e dell’Internazionalismo trotskista.

Il film verrà accompagnato dal vivo dal musicista e compositore jazz Antonio Zambrini che collabora stabilmente con Fondazione Cineteca Italiana per la sonorizzazione, improvvisata dal vivo, nelle rassegne e nelle singole proiezioni dedicate al cinema muto.

A seguire si terrà l’estrazione della Lotteria della Cineteca, indetta nel mese di novembre 2019 con lo scopo di salvaguardare i capolavori conservati nei suoi archivi.

Acquistando uno o più biglietti della lotteria si potrà contribuire alle opere di restauro dei film presenti nell’archivio, alla conservazione e curatela dei manufatti conservati nel museo e all’ordinaria attività della Cineteca. Inoltre, si avrà la possibilità di vincere uno degli esclusivi premi messi in palio: esperienze uniche legate al mondo della Cineteca e del cinema in generale. Tra le opportunità il noleggio gratuito per una serata della sala cinema del MIC e della Terrazza MIC con proiezione a scelta, workshop di regia, l’esclusiva opportunità di programmare le proiezioni della sala del MIC per un’intera giornata. E poi ancora esclusive visite al MIC – Museo Interattivo del Cinema e al Museo Nazionale del Cinema di Torino, biglietti, carnet e Cinetessere per accedere a proiezioni ed eventi, un panettone da 3kg e una cena con il Direttore Generale di Fondazione Cineteca Italiana.

——–

IL PROGRAMMA

Lunedì 6 gennaio 2020

ore 17.15

Fragment of an Empire – Edizione restaurata

Fridrikh Ermler, Unione Sovietica, 1929, 110’, muto dida ita.

Filimonov, un sottufficiale che ha perso la memoria in seguito ai traumi subiti durante la Prima Guerra Mondiale, si “risveglia” dieci anni dopo. Si ritrova in una città a lui sconosciuta, in un nuovo Paese, mentre sua moglie si è ormai risposata.

Accompagnamento musicale dal vivo a cura di Antonio Zambrini.

Si ringrazia Eye Filmmuseum per il prestito della copia e le Giornate del Cinema Muto di Pordenone per la concessione delle didascalie italiane.

a seguire

Estrazione Lotteria della Cineteca e brindisi per tutti i presenti.

——–

GLI ESCLUSIVI PREMI DELLA LOTTERIA DELLA CINETECA



1° premio

Noleggio gratuito per una serata della sala cinema del MIC con proiezione a scelta

2° premio

Noleggio gratuito per una serata della Terrazza MIC con proiezione

3° premio

1 workshop di regia per realizzare un Booktrailer

(max 5 persone)

4° premio

1 giornata da programmatore delle proiezioni al

MIC – Museo Interattivo del Cinema

5° premio

1 cena per due al ristorante con il Direttore Generale della Fondazione Cineteca Italiana

6° premio

1 Carnet Le vie del Cinema

7° premio

Visita esclusiva (max 10 persone) al

MIC – Museo Interattivo del Cinema

8° premio

4 biglietti per visitare il Museo Nazionale del Cinema di Torino + ascensore panoramico Mole Antonelliana

9° premio

1 panettone da 3 kg

10° premio

4 biglietti per Serata d’inaugurazione del MEET – Centro Internazionale di Cultura Digitale (Ex Cinema Spazio Oberdan)

11° premio

2 biglietti per assistere a una proiezione presso il Cinema Arcadia di Melzo

12° premio

5 Cinetessere 2020 per ingressi scontati agli eventi di Fondazione Cineteca Italiana

——–

MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Viale Fulvio Testi 121, 20162, Milano – MM5 Bicocca

AREA METROPOLIS 2.0

Via Oslavia, 8, 20037 Paderno Dugnano MI

BIBLIOTECA DI MORANDO

Via Tofane, 49, 20125 Milano MI

INFO

T 0287242114 / info@cinetecamilano.it / www.cinetecamilano.it

———–

BIGLIETTI

Lotteria: sottoscrizione a premi € 2,50 | Regolamento completo su www.cinetecamilano.it

Intero: €6,50

Ridotto studenti e Cinetessera*: €5,00

1 adulto + 1 bambino: €7,00

Dai 16 ai 19 anni ingresso gratuito

*Cinetessera annuale: €10 valida anche per Area Metropolis 2.0.

Il biglietto di ingresso consente: la visita al MIC, la possibilità di assistere alla proiezione cinematografica giornaliera e la visita guidata al Nuovo Archivio Storico dei Film.