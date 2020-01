Teatro Olimpico, tornano Lillo e Greg in “Gagmen”

Un riuscito mix di storici cavalli di battaglia e tante novità assolute sotto forma di sketch: tutto questo è Gagmen, lo sfavillante “varietà” di Lillo e Greg che dopo il successo dello scorso anno torna a grande richiesta al Teatro Olimpico di Roma, dal 14 al 26 gennaio.

Uno spettacolo-varietà che aveva debuttato proprio lo scorso anno nel teatro romano e che propone (o ripropone) al pubblico la più diretta forma di comicità da sempre prediletta dal duo comico romano, lo sketch senza impianto narrativo, breve ed efficace, cinico e un po’ surreale.

Perfettamente a loro agio anche nelle commedie di impianto narrativo che dal 1995 alternano agli spettacoli di sketch, Lillo e Greg ripropongono stavolta Gagmen, frutto del sapiente mix di vecchio e nuovo scritto e interpretato dal suo comico formato da Claudio Greg Gregori e Pasquale Lillo Petrolo, affiancati dal maestro Attilio Di Giovanni che cura le musiche dello spettacolo e dai fidati Vania Della Bidia, Marco Fiorini.

Se in varietà non è indispensabile un tessuto narrativo, è pur vero che lo spettacolo offre un fil rouge molto evidente “nell’osservazione dell’essere umano e della sua meschinità nell’arrampicarsi un po’ sugli specchi – ricorda Greg – per poter faticare il meno possibile”.

La comicità assume via via sfaccettature, ora con tocco surreale e stralunato, ora parodistica o umoristica in nuovissimi sketch e vecchi cavalli di battaglia che ironizzano sulla società, le mode effimere o la meschinità umana, ma sempre con taglio diretto e sguardo cinico e arguto, frutto di una comicità sottile e non scontata. Spazio quindi a una scaletta ricchissima che attinge al meglio del repertorio televisivo e radiofonico di Lillo e Greg, tra cui Che, l’hai visto?, Greg Anatomy o Normal Man.