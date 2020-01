Il film “Honey Boy” di Alma Har’el sarà al cinema dal 27 febbraio 2020 distribuito da Adler Entertainment.

Presentato al Sundance Film festival, dove è stato insignito del Premio Speciale della Giuria, il film è scritto e interpretato da Shia LaBeouf, ed è basato sull’infanzia tormentata dell’attore, che ha scritto la sceneggiatura partendo dalle sue esperienze personali: cresciuto sotto i riflettori, LaBeouf è diventato un attore professionista all’età di 10 anni e una star televisiva a 14 nella sitcom di successo di Disney Channel “Even Stevens”.

All’età di 20 anni, LaBeouf era già uno dei giovani attori più ricercati di Hollywood, con un curriculum che comprendeva la celebre saga “Transformers”, due film di Lars von Trier e un capitolo della leggendaria saga di Indiana Jones di Steven Spielberg.

Nel 2017 la sua condotta nella vita privata aveva iniziato ad offuscare le sue premiate esibizioni e LaBeouf sembrava destinato al percorso tipico di molte baby star. Invece, un periodo di riabilitazione ordinato dal tribunale lo ha riportato in carreggiata come uno dei migliori attori della sua generazione e come nuovo entusiasmante sceneggiatore. Ordinatogli da un terapista di scrivere della sua infanzia travagliata, in particolare della sua inquieta relazione con il padre, che lui pagava per fargli da supervisore, LaBeouf ha scritto il suo primo lungometraggio, “Honey Boy”, un racconto intimo e sincero sulla relazione padre-figlio, intrisa di incomprensioni, competizione, traumi – e amore indistruttibile.

La pluripremiata regista Alma Har’el porta sul grande schermo l’infanzia burrascosa e i primi anni dell’età adulta di un giovane attore, mentre lotta per riconciliarsi con suo padre attraverso il cinema e i sogni.

Portando in scena il passaggio dall’infanzia alla celebrità, e i successivi momenti della riabilitazione e della guarigione in età più adulta, Har’el sceglie Noah Jupe, giovane rivelazione dell’acclamato film “Wonder”, e il candidato al Premio Oscar Lucas Hedges per vestire i panni di Otis Lort, che si addentra nelle diverse fasi di una frenetica carriera. Shia LaBeouf affronta la sfida audace e terapeutica di interpretare suo padre James Lort, ex clown di rodeo e tossicodipendente.

TRAILER ITA

SINOSSI

Da una sceneggiatura di Shia LaBeouf, basata sulle sue esperienze personali, la pluripremiata regista Alma Har’el porta in vita l’infanzia burrascosa e i primi anni dell’età adulta di un giovane attore, mentre lotta per riconciliarsi con suo padre attraverso il cinema e i sogni. Portando in scena il passaggio dall’infanzia alla celebrità, e i successivi momenti della riabilitazione e della guarigione in età più adulta, Har’el sceglie Noah Jupe e Lucas Hedges per vestire i panni di Otis Lort, che si addentra nelle diverse fasi di una frenetica carriera. LaBeouf affronta la sfida audace e terapeutica di interpretare suo padre, ex clown di rodeo e criminale. L’artista e musicista FKA twigs fa il suo debutto come attrice, interpretando la vicina – spirito affine del giovane Otis – del motel in cui vive il ragazzo. Il primo lungometraggio di Har’el è una collaborazione unica nel suo genere tra regia e soggetto, che esplora ì l’arte come terapia e l’immaginazione come speranza.