Giovedì 16 gennaio ore 21, arriva al Teatro alle Vigne, Il silenzio grande di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano di fama internazionale che per la prima volta si cimenta in questa inedita commedia sulle relazioni famigliari che ha debuttato con successo lo scorso giugno al Napoli Teatro Festival.

Maurizio De Giovanni è il creatore di romanzi di successo, tradotti all’estero, dai quali sono state tratte serie tv (I bastardi di Pizzofalcone); o lo saranno, come quella dedicata al commissario Ricciardi e i romanzi con la detective Sara. Nel Pianto dell’alba, uscito lo scorso giugno e subito in testa alle classifiche, De Giovanni saluta il commissario. Come sempre poi c’è Napoli, con i suoi vicoli e i suoi balconi, splendida e di cui, per stessa ammissione dell’autore, «Ricciardi non è altro che uno degli interpreti […] la vera protagonista di tutti i romanzi è questa città».

Napoli è lo sfondo anche del debutto teatrale di De Giovanni, Il silenzio grande, andato in scena al Napoli Teatro Festival 2019. Scrive Gassmann, nelle note di regìa: “Quando in una pausa della serie I bastardi di Pizzofalcone parlammo con Maurizio del Silenzio grande vidi l’idea nascere lì in pochi minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che fluisce, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto una evoluzione emozionante e sorprendente”.

De Giovanni (Il Mattino, 2.6.2019): “Il silenzio grande è il gelo creato da tanti piccoli silenzi che si sommano giorno dopo giorno. In ossequio al quieto vivere, eviti di parlare oggi, eviti domani e i confronti

e gli scontri mancati alimentano nel tempo un assordante buio della parola, che cala su una casa e a poco a poco la distrugge”.

A interpretare il personaggio dello scrittore Valerio è Massimiliano Gallo, molto noto per le serie tv e i film, premiato nel 2018 con Le Maschere del Teatro Italiano, che “si conferma interprete di grande talento e sapienza teatrale” (F. Coscia, Il Mattino, 11.6.2019).

Successo alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 nel film di Martone Il sindaco del rione Sanità: “Di Leva e Massimiliano Gallo si sfidano in un gioco a due che val la pena di incorniciare in ogni scuola di recitazione” (P. Detassis, Elle, 31.8.2019).

Teatro alle Vigne (via Cavour 66), giovedì 16 gennaio ore 21

Il silenzio grande

di Maurizio De Giovanni

uno spettacolo di Alessandro Gassman

con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore, Jacobo Sorbini

scene Laura Benzi

costumi Mariano Tufano

disegno luci Marco Palmieri

suono Paolo Cillerai

produzione Teatro Diana di Napoli

Prezzi: € 12 – € 25; acquistabili online sul sito del Teatro (www.teatroallevigne.com) e in biglietteria (lun-ven 17-19).

Informazioni 0371 409855 www.teatroallevigne.com



La Stagione di Prosa del Teatro alle Vigne prosegue il 27 febbraio con Silvio Orlando in Si nota all’imbrunire – (Solitudine da paese spopolato), di Lucia Calamaro.