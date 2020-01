Io, mai niente con nessuno avevo fatto

uno spettacolo di Vuccirìa Teatro

drammaturgia e regia Joele Anastasi

con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano

scene e costumi Giulio Villaggio

light designer Joele Anastasi

aiuto regia Nicole Calligaris

foto Dalila Romeo

video Davide Marucci

graphic designer Giuseppe Cardaci

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Durata 55 minuti

———

La compagnia Vuccirìa Teatro, conosciuta anche oltreoceano, presenta un dramma di travolgente impatto emotivo, in una Sicilia ancestrale corrosa dal sole e dalla povertà.

Giovanni e Rosaria sono cugini cresciuti come se fossero fratello e sorella: insieme vivono i primi turbamenti, le prime gioie e i primi drammi. Chiusi nella loro stanza, giocano per cancellare la solitudine atavica di una famiglia senza padri e, con la musica a tutto volume, ballano perché il mondo per loro non è altro che uno spartito di note da danzare. Nella sala da ballo, in cui la stessa Rosaria lo trascina, Giovanni scopre l’amore attraverso gli occhi ambigui e violenti e il corpo pulsante e focoso di Giuseppe, insegnante di danza.

Dietro le persiane è nascosto però un paese che spia, giudica e non vive. I protagonisti tentano di combattere il loro destino, sognando lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare liberamente un uomo. Come in una tragedia antica in cui va espiata la colpa di chi si ribella, così il giovane puro affronterà violenza e crudeltà, proprio lui che “mai niente con nessuno aveva fatto…”

———

ORARI

martedì 14 Gen. h 19:30; mercoledì 15 Gen. h 20:15; giovedì 16 Gen. h 20:30; venerdì 17 Gen. h 21:00

sabato 18 Gen. h 20:00; domenica 19 Gen. h 16:45;martedì 21 Gen. h 19:30;mercoledì 22 Gen. h 20:15; giovedì 23 Gen. h 20:30; venerdì 24 Gen. h 21:00;sabato 25 Gen. h 20:00;domenica 26 Gen. h 16:45

PREZZI

Intero 15€; under26 13€; over65 15€

Last Minute Under 26 – 10 €

——-

INFO