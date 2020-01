di e con ANTONIO FAZZINI

dal fumetto di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa

“L’eroe partigiano – La lotta di liberazione di Lanciotto Ballerini”

———

La notte tra il 2 e il 3 gennaio 1944 il piccolo borgo di Valibona fu teatro della prima, vera, battaglia della Resistenza in Toscana. Nell’ambito delle iniziative del Comune di Calenzano nella ricorrenza dell’anniversario, Teatro delle Donne presenta lo spettacolo “La favola di Valibona” di e con Antonio Fazzini, venerdì 3 gennaio alle ore 21 alla Biblioteca di Calenzano (Firenze).

Ingresso libero su prenotazione al numero 055.8833.421 o via mail a biblioteca@comune.calenzano.fi.it.

Lo spettacolo è tratto dal fumetto “L’eroe partigiano – La lotta di liberazione di Lanciotto Ballerini” di Jacopo Nesti e Francesco Della Santa in cui si ripercorrono le vicende della “banda dei lupi” guidata dal partigiano Lanciotto Ballerini a Valibona, tra Calenzano e Firenze.

Nel precipitare degli eventi che travolsero il Paese a partire dall’estate del ‘43, alcuni uomini scelsero la via della montagna, decisi a impugnare le armi per riprendersi la libertà. Un gruppo coraggioso come il capo che avevano scelto di seguire, Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, le cui gesta di militare in Africa e sul fronte greco-jugoslavo erano già leggenda.

———-



