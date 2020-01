di Bruno Fornasari

con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Orsetta Borghero, Eleonora Giovanardi

(dal 9 al 19 gennaio il ruolo di Tina sarà sostenuto da Marta Belloni, mentre dal 21 al 26 gennaio sarà sostenuto da Eleonora Giovanardi)

regia Bruno Fornasari

produzione Teatro Filodrammatici di Milano

con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Progetto NEXT 2018/2019

———-

Dopo il debutto nazionale durante la passata Stagione, al teatro Filodrammatici torna in scena La prova, uno spettacolo di Bruno Fornasari dall’attualità scottante.

La prova è una commedia acida, un testo sulle opinioni confuse per verità assolute, sul rischio di dover barattare la verità per un po’ di felicità.

Dopo lo scandalo di abusi sessuali amplificato a livello mondiale dal movimento #metoo, Bruno Fornasari, con la consueta ironia implacabile, tocca uno dei nervi più scoperti della società attuale ponendo domande scomode.

È davvero possibile, dopo millenni di evoluzione dell’homo sapiens, pensare a un predatore senza complici? E quale miglior complice di chi potrebbe condividere lo stesso destino e dovrebbe quindi mettere in guardia una potenziale preda?

Uno squalo non si nutre di tutti i pesci che trova, col pesce pilota vive in un rapporto simbiotico e di mutuo vantaggio. In tempi di caccia al mostro, denunciare anche questo potrebbe essere un buon passo avanti per sparigliare le carte e diventare tutti davvero “femministi”.

In un mondo sempre più spaventato dalle relazioni umane e dall’altro, La prova spariglia le carte dell’eterno gioco di ruoli tra maschio e femmina e tocca uno dei nervi più scoperti della società attuale, ponendo domande scomode che chiedono risposte chiare e risolutive.

Tina (Eleonora Giovanardi/Marta Belloni), vulcanica creativa, viene richiamata dall’agenzia di comunicazione dalla quale se ne era andata sbattendo la porta e lasciando persino il suo compagno di allora, Edo (Tommaso Amadio), anche amministratore dell’agenzia. Solo lei, però, può fare la differenza in una gara per un’importante pubblicità contro la discriminazione femminile. Tuttavia non vuole accettare questa proposta, ritenendo che Fede (Emanuele Arrigazzi), il capo dell’agenzia, abbia avuto un comportamento sgradevole durante una cena di riconciliazione. Si è solo trattato di una carezza sulla spalla, ma Fede le ha accarezzato proprio la spalla nuda, non l’altra coperta dalla manica, e la cosa le ha dato una sensazione spiacevole. Lucy (Orsetta Borghero), attuale compagna di Fede, non riesce a credere alla versione di Tina, anche perché loro due si sono odiate fin dal primo giorno, ma in questa situazione dovranno essere alleate per capire che cosa sia successo davvero.

Quella carezza prova che in realtà Fede potrebbe essere un predatore? Sarebbe possibile per lui dimostrare il contrario?

Cosa è successo davvero l’ultima volta che Fede e Tina hanno lavorato insieme?

n.b Marta Belloni in scena dal 9 al 19 gennaio, Eleonora Giovanardi in scena dal 21 al 26 gennaio

——–

La prova

di Bruno Fornasari | con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Marta Belloni, Orsetta Borghero, Eleonora Giovanardi | movimenti Marta Belloni | scene e costumi Erika Carretta

disegno luci Fabrizio Visconti | video Martina Brunelli | assistenti alla regia Denise Brambillasca, Ilaria Longo | assistente scene e costumi Gaia Tagliabue | direzione tecnica Silvia Laureti

Durata: 90 minuti senza intervallo

Dal 9 al 26 gennaio 2020 -Teatro Filodrammatici di Milano

ORARI DI RAPPRESENTAZIONE: martedì, giovedì e sabato ore 21.00 | mercoledì e venerdì ore 19.30 | domenica ore 16,00

BIGLIETTI: Intero: 22.00 euro | ridotto convenzionati: 18.00 euro | ridotto under 30: 16 euro | ridotto over 65 e under 18: 11 euro | NOVITÀ giovedì: 15 euro

www.teatrofilodrammatici.eu tel. 02 36727550