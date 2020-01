atto unico di Michele Santeramo

regia Peppino Mazzotta

con Daniele Russo, Andrea Di Casa

scene e costumi Lino Fiorito, luci Cesare Accetta

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini,

Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

——–

Peppino Mazzotta è noto al grande pubblico come interprete di uno dei principali personaggi del Commissario Montalbano, ma è anche un regista teatrale sensibile e impegnato. È stato ospite dell’Elfo Puccini alcuni stagioni fa con lo spettacolo Ombretta Calco, interpretato da Milvia Marigliano, e in questa stagione torna nella sala Bausch del teatro con un testo originale di Michele Santeramo, La resa dei conti, dirigendo due attori potenti, Daniele Russo e Andrea Di Casa che agiscono nella scena elegante e rarefatta di Lino Fiorito.

La pièce parte da un interrogativo senza tempo: di che pasta sono fatti gli uomini? Possono avere fiducia gli uni negli altri? «La domanda – osserva il regista Peppino Mazzotta – è sempre attuale. Ognuno se la pone quotidianamente a proposito delle persone che incontra e prima ancora, a proposito di sé stesso. Di fronte alla scelta tra il bene e il male come ci comportiamo? Perché all’uomo capita di scegliere il male? Anche il proprio male?». Si portano in scena questi interrogativi attraverso un lungo dialogo tra due uomini che si confrontano sulla propria condizione cercando di trovare un modo per affrontarla. «In un luogo preparato ad arte – conclude il regista – come si potrebbe fare a teatro, cercano una possibilità altra, un’ occasione di salvezza. Tentano di inventare una fede a proprio uso e consumo, che renda possibile credere che l’uomo può guarire l’uomo».

——-

TEATRO ELFO PUCCINI, corso Buenos Aires 33, Milano – Orari: mart/sab 19:30, dom 15:30 Prezzi: intero € 33 / martedì posto unico € 22 / rid. giovani e anziani € 17,50 / under18 € 13.50 – Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org.