By

da William Shakespeare

adattamento e regia Giacomo Vezzani

con Teodoro Giuliani, Elsa Bossi, Fabio Pappacena

elementi scenografici Giacomo Pecchia/Giacomo Dominici

sculture Paolo Garau

disegno luci Fabio Giommarelli

musiche e suono Pappacena/Vezzani/Contini

supervisione artistica Maria Grazia Cipriani

produzione Teatro Del Carretto

——-

La Tempesta, testamento teatrale di Shakespeare, è una tragicommedia che indaga il tema del sogno. Ma se in scena ci fosse un Prospero orfano dalla sua favola, cosa accadrebbe? Come in una scatola cinese, si svolge così un gioco teatrale fatto di canzoni, pantomime e monologhi; mentre Prospero, prigioniero di un sogno, o di un incubo, coinvolge due attori nel complicato intreccio della vicenda…

Se Prospero non ha mai rinunciato all’idea della rappresentazione, poiché egli stesso è schiavo della sua storia, gli attori si fanno carico di tutti i personaggi dello spettacolo.

Prospero, ogni volta deve partire da capo e convincere i due interpreti che si trovano in un continuo sogno, dove la magia che sta per conoscenza è evocata dai brani musicali o da tentativi di rendere la storia credibile, avvolta com’è da questo sonno incantato, per cercare qual è il vero istante teatrale che può rendere magico l’intero percorso fatto solo di possibilità.

——–

Inizio spettacolo ore 21



Biglietti

poltronissima € 19 / € 17 ridotto

poltrona € 18 / € 16 ridotto

galleria € 9 / € 8 ridotto

info

Ufficio Cultura tel. 0585 641393/419 – salagaribaldi@comune.carrara.ms.it

Teatro Sala Garibaldi via Verdi, 54033 Carrara – tel. 0585 777160

comune.carrara.ms.it – toscanaspettacolo.it – facebook.com/salagaribaldicarrara