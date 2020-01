Cirque du Soleil e Compagnia Finzi Pasca

Il nuovo anno inizia con il debutto dello spettacolo Luzia del Cirque du Soleil in Europa e il ritorno della Compagnia Finzi Pasca in Ticino, che vedrà uno tra i suoi più poetici spettacoli – Bianco su Bianco – aprire la sua tournée internazionale al LAC (Lugano Arte e Cultura) da sabato 1 a domenica 2 febbraio.

Dopo una tournée in 43 città del mondo, il delicato quanto divertente spettacolo Bianco su Bianco, aprirà il suo 2020 nella città-natale della Compagnia, raggiungendo proprio a Lugano il numero di 50’000 spettatori. Uno storia di vita e di amore, quella di Elena e Ruggero, raccontata con grande dolcezza, struggente umanità ed esilaranti destrezze acrobatiche e musica dal vivo. Uno spettacolo in cui si ride e ci si commuove con due attori, acrobati e clown di grande esperienza: Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen. Lo spettacolo andrà in scena sabato 1 febbraio (ore 20.30) e domenica 2 febbraio (ore 16.00) al LAC (Lugano Arte e Cultura).

Biglietti: www.luganolac.ch

Luzia, spettacolo prodotto dal Cirque du Soleil, diretto da Daniele Finzi Pasca e scritto insieme a Julie Hamelin Finzi, che in quasi 4 anni di tournée, ha raggiunto 2 milioni di spettatori, ha debuttato lo scorso 15 gennaio per la prima volta in Europa, conquistando pubblico e critica: “spettacolare ed emozionante” – The Stage. Lo spettacolo, presentato alla Royal Albert Hall di Londra, ha trasportato gli spettatori in un viaggio surreale alla scoperta della cultura messicana, integrando acrobazia, poesia, tecnologia e una cascata d’acqua; si tratta di una prima assoluta per la storica sala londinese. Lo spettacolo sarà in scena fino al 1 marzo. La tournée europea continuerà in Russia e in Spagna.

Compagnia Finzi Pasca

Viale Cassarate 4 – 6900 Lugano (CH)

tel +41 91 9232850 – fax +41 91 9226285 mail info@finzipasca.com

www.finzipasca.com