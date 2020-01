Domenica 2 febbraio alle 15.30 la compagnia “Giovani de LiNUTILE” di Padova invita bambini e genitori a partecipare ad una particolare versione teatrale di uno dei più classici e conosciuti giochi per l’infanzia: il gioco dell’oca.

La compagnia “Giovani de LiNUTILE” propone ai bambini e ai loro genitori un particolare laboratorio teatrale per avvicinare l’infanzia al mondo del teatro: «L’oca a teatro».

Domenica 2 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 la nuova sala del Teatro de LiNUTILE di Padova ospiterà il tradizionale “gioco dell’oca” in una versione teatrale per bambini da 5 a 10 anni e per i loro genitori. Tutta la sala dell’Accademia de LiNUTILE si trasformerà in un tavolo da gioco a dimensione reale: un percorso di caselle e prove da superare scoprendo in questo modo il gioco del teatro. La maggior parte delle caselle infatti conterrà una prova performativa da fare da soli o in coppia con i genitori. I vincitori verranno premiati con una sorpresa.

Prenotazione obbligatoria.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 31 gennaio 2020.

Per iscrizioni e informazioni

049/2022907

segreteria@accademiadelinutile.com

www.teatrodelinutile.com