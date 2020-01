Produzione Teatrodante Carlo Monni

Coproduzione Todi Festival 2018

Con LUISA CATTANEO e FIONA MAY

Di Edoardo Erba

Regia Andrea Bruno Savelli

Da una parte la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile. Dall’altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata a un passato dal quale non riesce a separarsi.

Tra i testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, “Maratona di New York” di Edoardo Erba approda 24 gennaio al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (ore 21), in una nuova versione a firma del regista Andrea Bruno Savelli.

In scena una coppia d’eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona May, al suo esordio teatrale, e l’attrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti.

“Maratona di New York” è anche una sfida fisica (oltre che verbale) per gli attori, impegnati a correre per l’intera durata della pièce.

Un’affannata corsa fisica ed emotiva nei meandri delle loro esistenze. Un percorso immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia di un’amicizia sincera e fraterna.

Fiona May e Luisa Cattaneo sviluppano una vera e propria rincorsa che cresce insieme all’aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole.

Biglietti 15/13/8 euro, riduzioni per per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop di Lastra a Signa.

Per chi lo desidera, la sera dello spettacolo dalle 19.45, c’è l’aperitivo teatrale, con buffet e drink 6 euro (prenotazione consigliata entro il giorno precedente lo spettacolo – 055 8720058 – 331 9002510 teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com).

Come di consueto, è disponibile su prenotazione un servizio navetta che collega il teatro al capolinea Villa Costanza della tramvia.

