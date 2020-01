Cappella Musicale di Santa Maria dell’Anima

Flavio Colusso maestro di cappella

Jennifer Schittino cantus | Andrés Montilla Acurero altus

Antonio Orsini tenor | Guglielmo Buonsanti bassus

Maria Chiara Chizzoni cantus | Raimundo Pereira Martinez altus

Paolo Fanciullacci tenor | Giuliano Mazzini bassus

Stefano Guadagnini cantus | Paolo Borgonovo altus

Massimo Lombardi tenor | Walter Testolin bassus

Luigino Leonardi trombone | Andrea Coen clavicembalo | Alessandro Albenga organo

—–

Domenica 12 gennaio 2020, durante la solenne funzione liturgica in lingua latina delle ore 19:30 (letture in italiano e in tedesco), la Cappella Musicale di Santa Maria dell’Anima diretta da Flavio Colusso interpreta la rarissima “Missa l’Homme Armé” di Giacomo Carissimi (Marino, 18 aprile 1605 – Roma, 12 gennaio 1674), mirabile esempio di architettura policorale a tre cori, ovvero «à Doddici Reali» come indicato nella partitura, della quale è presente una copia nella Collezione Santini della Diözesanbibliothek di Münster.

Composta sulla celebre aria Chanson de l’homme armé conosciuta fin dal Medioevo e che ha fornito, più di ogni altro Tenor, il materiale tematico per una grande quantità di messe polifoniche di musicisti francesi, fiamminghi e italiani, Palestrina compreso, quella di Carissimi costituisce un unicum del periodo barocco. La composizione di una “messa l’homme armé“, come scrive Maria Caraci, era «[…] diventata per molti musicisti giunti alla piena maturità del proprio stile un autentico banco di prova che sancisce l’affermazione di una forte personalità musicale, capace di sostenere il confronto con la grande tradizione del passato».

Il programma comprende anche l’esecuzione di due mottetti presenti nella Collezione Santini: Diffusa est gratia a quattro voci e O ignis sancte per due soprani e Bc.

L’occasione, che coincide con la ricorrenza della morte di Carissimi, dà il via alle “Giornate carissimiane” del 2020 che proseguiranno nel corso dell’anno con concerti, incontri di studio, edizioni, funzioni liturgiche.

——–

Flavio Colusso “Una chiave di lettura per la ’Missa L’ Homme Arm é’ di Carissimi”

in “L’opera musicale di Giacomo Carissimi” (Ed. Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2014)

Giacomo Carissimi Maestro dell’Europa Musicale

concerti, incontri di studio, edizioni, funzioni liturgiche

www.giacomocarissimi.net

———-

Chiesa di Santa Maria dell’Anima, via S. Maria dell’Anima, 65 – Roma

INGRESSO LIBERO

info +39.328.6294500

———-

La Cappella Musicale di Santa Maria dell’Anima è formata da solisti vocali e strumentali di fama internazionale e cura il servizio liturgico-musicale della omonima Chiesa della comunità cattolica di lingua tedesca in Roma, sotto la direzione del Maestro di cappella, il compositore e direttore Flavio Colusso . Si esibisce in produzioni concertistiche in Italia e all’estero ed è impegnata in numerose iniziative culturali curate da Musicaimmagine come l’integrale degli Oratori di Antonio Draghi (Rimini 1634 – Wien 1700) insieme all’Ensemble Seicentonovecento, nell’ambito del “Draghi Projekt: Italia-Austria” e il progetto La via dell ’Anima tesori musicali da Roma a Münster. “La via dell’Anima” ha tra gli obiettivi la diffusione e valorizzazione del patrimonio della Collezione Santini, oggi conservata nella Di ö zesanbibliothek di M ü nster , attraverso l’esecuzione e, in alcuni casi, la pubblicazione dell’immensa collezione di manoscritti antichi raccolti da Fortunato Santini – musicista romano della prima metà dell’Ottocento che abitava proprio in via dell’Anima – creando una rete di collaborazioni con numerose e importanti istituzioni in molte città europee.