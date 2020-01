Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 19 al 26 gennaio

Fino al 21 gennaio sarà in scena all’Auditorium Tempo di Chet. La versione di Chet Baker, lo spettacolo dedicato a uno dei miti musicali più controversi del ‘900 con le musiche curate e interpretate dal vivo da Paolo Fresu. In occasione dello spettacolo, Musica per Roma ha organizzato una serie di iniziative per approfondire la figura di Chet Baker, dagli incontri con Paolo Fresu alla Casa del Jazz (sabato 18 e domenica 19 ore 11), alla proiezione del documentario Chet is back (domenica 19 ore 18) in cui il regista Nello Correale racconta il rapporto del musicista con l’Italia, fino alla Lezione di Jazz con ospite Paolo Fresu in programma domenica 19 gennaio in Auditorium, dedicata alla leggenda del trombettista bianco.

——

Dal 16 al 21 gennaio ore 21

Tempo di Chet

La versione di Chet Baker

con Paolo Fresu

Sala Sinopoli

biglietti da 16 a 19.50 euro + d.p.

*In occasione delle rappresentazioni Tempo di Chet. La versione di Chet Baker

alla Casa del Jazz si svolgeranno tre appuntamenti dedicati a Chet Baker e la Lezione di Jazz di domenica 19 in Auditorium sarà dedicata a Chet Baker con ospite Paolo Fresu.

Domenica 19 gennaio ore 11

Dialoghi Matematici

Sophie Germain e Sonja Kovalevskaja

Sala Petrassi

biglietti 10 euro

*Domenica 19 gennaio ore 18

Lezioni di Jazz

La leggenda del trombettista bianco

Con Paolo Fresu

A cura di Stefano Zenni

Teatro Studio Borgna

biglietto 8 euro

Domenica 19 e lunedì 20 gennaio ore 21

Niccolò Fabi

Sala Santa Cecilia

biglietti da 23.80 a 50 euro + d.p.

mercoledì 22 gennaio ore 21

Dialoghi filosofici

Silenzio o parole

Teatro Studio Borgna

biglietto 10 euro

Giovedì 23 gennaio ore 21

Luca Ciarla

Solorkestra

Teatro Studio Borgna

biglietto 17.50 euro

Venerdì 24 gennaio ore 21

Recording Studio

Ludus Gravis Ensemble

Teatro Studio Borgna

biglietto 15 euro

Venerdì 24 gennaio ore 21

Lezioni di Rock

Beatles for sale

Sala Petrassi

biglietto 10 euro

Venerdì 24, sabato 25 gennaio ore 21

Domenica 26 gennaio ore 17

Les étoiles

Gala internazionale di danza

Sala Santa Cecilia

biglietti da 26.50 a 74 euro + d.p.

Sabato 25 gennaio ore 21

Di Canti e di storie

Nuova Compagnia di Canto popolare.

Napoli 1534. Per Moresche e Villanelle

Sala Petrassi

biglietto 15 euro

Domenica 26 gennaio ore 11

Lezioni di Storia

Piazza San Marco

Con Alessandro Marzo Magno

Sala Sinopoli

biglietto 14 euro

MOSTRE AUDITORIUM

Wall eyes. Looking at Italy and Africa

Dal 10 al 29 gennaio 2020

AuditoriumArte

Sergio Lombardo

Quiltings: nuove composizioni stocastiche.

Da mercoledì 20 novembre a sabato 30 novembre

Da lunedì 9 dicembre a mercoledì 29 gennaio 2020

Foyer Sala Sinopoli

Ingresso libero

In occasione della mostra martedì 21 gennaio alle ore 18 in Sala Ospiti

Si terrà la Lectio magistralis di Sergio Lombardo

CASA DEL JAZZ

*Domenica 19 gennaio ore 11

Jazz Campus

L’importanza di chiamarsi Chet

Incontro con Paolo Fresu, Leo Muscato, Adriano Mazzoletti, Luigi Onori

biglietto 8 euro

*Domenica 19 gennaio ore 18

Jazz Campus

Chet is back

Proiezione del documentario di Nello Correale

Alla presenza del regista e di Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso, Maurizio Giammarco, Nicola Stilo, Rita e Carla Marcotulli, Eugenio Rubei, Massimo Nunzi.

biglietto 8 euro

Lunedì 20 gennaio

Jazz campus

Storia del Jazz

a cura di Alessio Sebastio

dalle ore 9 alle ore 14

ingresso libero

Mercoledì 22 gennaio ore 18

Jazz Campus

I segreti della Big Band

Ingresso libero

Venerdì 24 gennaio ore 21

Francesco Diodati

En solo

S.E.M.I.

biglietto 10 euro

Sabato 25 gennaio ore 21

Jazz is not dead

Paolo Recchia & Luca Mannutza Duo

biglietto 10 euro

Domenica 26 gennaio ore 11

Jazz Campus

LEZIONE CONCERTO

Focus on Pat Metheny

biglietto 8 euro