Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 26 gennaio al 2 febbraio

Tanti gli appuntamenti in programma al Parco della Musica nella settimana conclusiva di gennaio. Domenica 26 va in scena nella Sala Santa Cecilia l’ultima replica di Les étoiles, il gala della danza, ovvero il meglio del balletto classico mondiale. Il 27 gennaio, a vent’anni dal debutto, Ascanio Celestini propone in Auditorium Radio clandestina, spettacolo che riflette sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia. L’evento fa parte di MEMORIA genera FUTURO, il programma di appuntamenti coordinato da Roma Capitale in occasione del Giorno della Memoria 2020. Continua la programmazione musicale con il concerto del Trio Bobo che il 27 gennaio presenta in Auditorium Sensurround, l’ultimo album in cui Faso, Christian Meyer e Alessio Menconi uniscono con estro e allegria sonorità afro con elementi jazz, prog-rock e blues. Martedì 28 il compositore e contrabbassista di fama internazionale, per nove anni al fianco di Chet Baker, Riccardo del Fra presenta all’Auditorium Moving Peolpe, un disco cosmopolita, ricco di brani sorprendenti. Lo stesso giorno, nella Sala Petrassi Mario Lavezzi festeggia 50 anni di musica d’autore, un traguardo importante per il raffinato artista che ha scritto, cantato, prodotto, arrangiato e suonato canzoni e dischi tra i più conosciuti della nostra musica. Ancora musica d’autore il 29 gennaio con il secondo appuntamento Di canti e di storie, la rassegna realizzata da Squilibri e Musica per Roma, con un omaggio a uno dei più originali cantautori italiani, Gianni Siviero. Il 29 gennaio Retape Off, la costola della rassegna di concerti Retape dedicata alla musica della capitale in corso negli spazi dell’Auditorium, torna nei live club romani. Ad inaugurare il nuovo ciclo sarà il duo Zoo on the Moon che si esibirà al Big Mama. Il 30 gennaio i Modena City Ramblers fanno tappa all’Auditorium con il tour Riaccolti in teatro in cui ripropongono i loro cavalli di battaglia, scelti dal repertorio di oltre 25 anni di carriera. Il 31 gennaio sarà la volta del Banco del Mutuo Soccorso, la storica band che, dopo l’accoglienza entusiasta del recente album Transiberiana, arriva finalmente nella capitale per presentare dal vivo i brani del nuovo progetto. E ancora questa settimana Khorakhanè, Banda Gaber, Kay McCarthy, Rinky Tinky Orchestra, i Musicanti di Gregorio Caimi & Milagro Acustico e Raffaello Simeoni. Alla Casa del Jazz proseguono le attività divulgative di Jazz Campus con la lezione/concerto su Pat Metheny, le rassegne Storia del Jazz, Musica d’insieme e I segreti della Big Band. Tra i concerti in cartellone Ilaria Pilar Patassini, Ludovica Manzo e, per il ciclo Jazz is not dead , Broken Shadows con Tim Berne, Chris Speed, Reid Anderson e Dane King.

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

APPUNTAMENTI DAL 26 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO

AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ

Venerdì 24, sabato 25 gennaio ore 21

Domenica 26 gennaio ore 17

Les étoiles

Gala internazionale di danza

Sala Santa Cecilia

Biglietti da 26.50 a 74 euro + d.p.

Domenica 26 gennaio ore 11

Lezioni di Storia

Piazza San Marco

Con Alessandro Marzo Magno

Sala Sinopoli

Biglietto 14 euro

Lunedì 27 gennaio ore 21

Trio Bobo

Sensurround

Teatro Studio Gianni Borgna

Biglietti da 15 a 20 euro

Lunedì 27 gennaio ore 21

Giorno della Memoria 2020

Ascanio Celestini

I 20 anni di Radio clandestina

Sala Sinopoli

Biglietti da 20 a 25 euro

Martedì 28 gennaio ore 21

Riccardo Del Fra

Moving People Quintet

Teatro Studio Gianni Borgna

Biglietti 15 euro.

Martedì 28 gennaio ore 21

Mario Lavezzi e la vita Bussò

Sala Petrassi

Biglietti da 30 a 40 euro

Mercoledì 29 gennaio ore 21

Di canti e di storie

Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero

Teatro Studio Gianni Borgna

Biglietti 15 euro

Mercoledì 29 gennaio ore 21

Khorakhanè

La buona novella di Fabrizio De André

Sala Petrassi

Biglietti da 15 a 20 euro

Mercoledì 29 gennaio ore 22.30

Retape off

Zoo in the Moon

Big Mama – Vicolo di S. Francesco a Ripa, 18

Giovedì 30 gennaio ore 21

The Kay McCarthy ensemble

Teatro Studio Gianni Borgna

Biglietti 15 euro

Giovedì 30 gennaio ore 21

Banda Gaber

Chiedo scusa se parlo di ….Gaber

Sala Petrassi

Biglietti da 18 a 25 euro

Giovedì 30 gennaio ore 21

Modena City Ramblers

Riaccolti in città

Sala Sinopoli

Biglietti da 15 a 25.25 euro

Venerdì 31 gennaio ore 21

Rinky Tinky Jazz Orchestra

Teatro Studio Gianni Borgna

Biglietti 15 euro + d.p.

Venerdì 31 gennaio ore 21

I musicanti di Gregorio Caimi e Milagro acustico

Terra madre

Sala Petrassi

Biglietti 15 euro +d.p.

Venerdì 31 gennaio ore 21

Banco del Mutuo Soccorso

Sala Sinopoli

Biglietti da 25 a 35 euro + d.p.

Sabato 1 febbraio ore 21

Errare humanum est

Raffaello Simeoni

Orfeo Incantastorie

Teatro Studio Borgna

MOSTRE AUDITORIUM

Wall eyes. Looking at Italy and Africa

Dal 10 al 29 gennaio 2020

AuditoriumArte – ingresso libero

Prorogata fino al 1 marzo

Sergio Lombardo

Quiltings: nuove composizioni stocastiche.

Da mercoledì 20 novembre a sabato 30 novembre

Da lunedì 9 dicembre a mercoledì 29 gennaio 2020

Foyer Sala Sinopoli

Ingresso libero

CASA DEL JAZZ

Domenica 26 gennaio ore 11

Jazz Campus

LEZIONE CONCERTO

Focus on Pat Metheny

Biglietto 8 euro

Lunedì 27 gennaio dalle ore 9 alle ore 14

Jazz Campus

Storia del Jazz

A cura di Alessio Sebastio

Ingresso libero

Martedì 28 gennaio ore 18

Jazz Campus

Musica d’insieme

A cura di Fabio Zeppetella

Ingresso libero

Mercoledì 29 gennaio ore 18

Jazz Campus

I segreti della Big Band

Prove aperte della Big Band del Conservatorio di Santa Cecilia

A cura di Alfredo Santoloci

Ingresso libero

Giovedì 30 gennaio ore 21

Ilaria Pilar Patassini

Luna in ariete

Biglietti 15 euro

Venerdì 31 gennaio ore 21

Ludovica Manzo

Serpentine

Biglietto 10 euro

Domenica 2 febbraio ore 21

Jazz is not dead

Broken shadows

Tim Berne, Chris Speed, Reid Anderson, Dane King

Biglietto 15 euro