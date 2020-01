Nel mare ci sono i coccodrilli

di Fabio Geda

nella riduzione a firma dell’autore

con Paolo Briguglia, Roberto Salemi

musiche eseguite dal vivo da Fabio Zeppetella

regia di Paolo Briguglia e Edoardo Natoli

scene e costumi di Alessandra Traina

disegno luci di Luigi Biondi

produzione BAM Teatro in collaborazione con Palermo Teatro Festival

Dal best seller di Fabio Geda, uno dei libri più commoventi comparsi in Italia negli ultimi anni e già tradotto in 31 paesi, con la toccante interpretazione di Paolo Briguglia.

Durara 1h10min

C’era una volta un bambino ma se nasci nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami con prepotenza la tua vita. In alcune parti del mondo l’età dei giochi finisce molto presto. Dopo la morte del padre il piccolo protagonista è costretto a nascondersi per sfuggire a ricatti e ad angherie finché la madre decide di portarlo lontano, affidandolo alla buona sorte. Quasi un romanzo di formazione, ma intessuto di realtà, che comincia in Medio Oriente per concludersi in Europa.

Una riflessione attualissima sulle immigrazioni, dolorose e pericolose in tutti i tempi, compreso il presente. Ed una grande lezione sulla speranza e sull’umanità.

ORARI

mercoledì 22 Gennaio h 19:15; giovedì 23 Gennaio h 10:30; giovedì 23 Gennaio h 20:00

venerdì 24 Gennaio h 10:30; venerdì 24 Gennaio h 20:30;sabato 25 Gennaio h 21:00

domenica 26 Gennaio h 15:45; martedì 28 Gennaio h 10:30; martedì 28 Gennaio h 20:30

mercoledì 29 Gennaio h 10:30; mercoledì 29 Gennaio h 19:15; giovedì 30 Gennaio h 10:30

giovedì 30 Gennaio h 20:45; venerdì 31 Gennaio h 10:30;venerdì 31 Gennaio h 20:30; sabato 1 Febbraio h 21:00; domenica 2 Febbraio h 15:45

PREZZI

Platea > intero 25€; under26/over65 15€; convenzioni 18€

Galleria > intero 18€; under26/over65 15€;

Last Minute under 26 – 10€

