Il Teatro dell’Orsa, curatore della rassegna, ospita la Compagnia Il Baule Volante con lo spettacolo per tutti Nico cerca un amico.

«Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, lo spettacolo è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico»: Liliana Letterese e Andrea Lugli introducono Nico cerca un amico, che domenica 5 gennaio alle ore 16.30 presenteranno al Teatro Comunale di Gonzaga, in provincia di Mantova, nell’ambito della rassegna IncantaStorie. A teatro con mamma e papà, promossa dal Comune di Gonzaga in collaborazione con il Teatro dell’Orsa: un appuntamento molto atteso, che ormai da sette anni rende più divertenti e colorate le domeniche d’inverno.

«Racconteremo questa storia stando in scena con pupazzi animati a vista» aggiungono i fondatori della Compagnia Il Baule Volante in merito allo spettacolo, che si avvale delle musiche originali di Stefano Sardi e degli elementi scenografici di Lorenzo Cutuli «Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma… è così difficile trovare un amico diverso!».

Monica Morini e Bernardino Bonzani, Direttori Artistici della rassegna, concludono: «Non esiste miglior modo, per iniziare l’anno, che attraversare la sala di un teatro. Non solo per condividere storie tra adulti e bambini: è un’occasione per le comunità pensanti di riunirsi e fare festa, moltiplicando le strade della meraviglia».

La rassegna proseguirà domenica 26 gennaio con lo spettacolo Abbracci di Teatro Telaio.

Il Teatro Comunale di Gonzaga (MN) si trova in Via Leone XIII, 5.

Ingresso euro 5.

Info e prenotazioni: 338 4280999 (dalle 10 alle 16), orsa@teatrodellorsa.com.