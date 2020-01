Oratorio di Natale di Bach e la performance di OverLap

Domenica 12 Gennaio 2020 riparte la stagione di concerti di LuganoMusica con un doppio appuntamento: a partire dalle ore 15 (prima parte), e poi alle ore 17 (seconda parte) i Barocchisti e il coro della Radiotelevisione Svizzera, diretti da Diego Fasolis, sono impegnati nell’esecuzione dell’Oratorium Tempore Nativitatis Christi (Weihnachts-Oratorium) di Johann Sebastian Bach, la più ambiziosa, imponente e complessa architettura musicale della sua produzione.

Alle ore 19, presso il Teatrostudio, i musicisti di Overlap presentano a quartet for space travelers, performance audio-visiva e installativa per sassofoni ed elettronica, secondo appuntamento della serie Early Night Modern, dedicata alla musica contemporanea. Marina Notaro al sassofono, Matteo Castiglioni alle tastiere, Giovanni Ferrazzi all’elettronica e Maurizio Gazzola al basso elettrico dialogano con le proiezioni video, sperimentando le interazioni tra diversi linguaggi musicali.

Il Weihnachts-Oratorium, composto a Lipsia, dove Bach trascorse i suoi ultimi ventisette anni come direttore e maestro del coro della scuola di San Tommaso, insieme alla Passione secondo Matteo, la Messa in si minore e il Magnificat, rappresenta uno dei massimi capolavori del repertorio sacro, e ancora oggi stupisce per la mole e per la qualità dell’invenzione artistica.

Riconosciuti a livello internazionale tra gli ensemble di riferimento per l’esecuzione del repertorio antico su strumenti storici, sotto la guida di Diego Fasolis i Barocchisti e il Coro della Radiotelevisione Svizzera hanno portato a termine diversi progetti discografici, tra i quali spiccano le produzioni dedicate a Bach, compreso il Weihnachts-Oratorium, per l’etichetta Arts.

Di rilievo il cast vocale che include il soprano Siri Karoline Thornhill, il mezzosoprano Marie-Claude Chappuis, il tenore Bernhard Berchtold e il basso Klaus Mertens interpreti delle scene della natività nelle sei cantate di cui si compone l’oratorio. Tra la prima e la seconda parte sarà proposto al pubblico un approfondimento sul ciclo delle cantate di Bach.

Domenica 12 Gennaio

LAC Sala Teatro

ore 15.00 I parte

ore 17.00 II parte



I Barocchisti, Coro della Radiotelevisione svizzera

Diego Fasolis, direttore

Siri Karoline Thornhill, soprano

Marie-Claude Chappuis, contralto

Bernhard Berchtold, tenore

Klaus Mertens, basso



Johann Sebastian Bach

Oratorio di Natale, BWV 248

Biglietti da Fr. 132 a Fr. 13.20



Lac Teatrostudio

ore 19

Early Night Modern

OverLap

a quartet for space travelers

Marina Notaro, sassofoni

Matteo Castiglioni, tastiere

Giovanni Ferrazzi, elettronica

Maurizio Gazzola, basso elettrico

Biglietti Fr. 15

