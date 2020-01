pactaSOUNDzone (5° edizione)

By

Quattro lunedì a partire dal 20 gennaio 2020 portano al PACTA SALONE di Milano, all’interno della stagione, la quinta edizione del progetto pactaSOUNDzone, che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati con una rassegna di teatro, musica e ricerca, dal titolo AUGURI LUDWIG!, nel 250° anniversario della nascita di Beethoven.

Le scene si apriranno il 20 gennaio scoprendo la QUARTA PARETE che unisce l’attore al pubblico e subito presentando FONETICA, di Tiptoe Company in residenza al Salone, con traduzioni da Harry Partch a Nicola Vicentino e le musiche di Pieter Lenaerts in una ricerca sulla connessione tra il suono e la lingua parlata; il 10 febbraio seguirà FURORE una storia di volti e cammini, migrazione e terre promesse, a partire dal romanzo di John Steinbeck, con la chitarra elettrica di Simone Massaron e le immagini di Dorothea Lange; sarà quindi la volta il 24 febbraio di un antico dramma nelle lingue della Terra del Fuoco ASWALAQ, ZOO HUMANOS, di Manuel Contreras Vázquez con VirgoVoxEnsemble, che cederà il posto il 16 marzo a NEVER ENDING STORY di Azione_Improvvisa, che chiude il progetto con strumenti antichi e nuovi.

pactaSOUNDzone è una realtà di ricerca per la musica in Teatro, che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati: una musica non “per” la scena, ma “in” scena.

Dal 2016 si sono alternate serate dagli aspetti performativi più vari: opere di luce e suono, visibili e persino invisibili, segni sonori e pittorici, percezioni acustiche, acusmatiche, elettroniche, mai disgiunte da quelle corporee in genere. “Ogni anno abbiamo anche ricordato – spiega il compositore Maurizio Pisati – un artista vicino o lontano: quest’anno è Ludwig. Quel van Beethoven, s’intende, nel 250° anniversario della nascita. E quindi Auguri Ludwig! Ma pactaSOUNDzone è un teatro sonoro e non proporremo sinfonie: qui verranno artisti con le loro musiche, i repertori che vanno cercando e costruendo, ognuno col suo beethoveniano temperamento elettrico”.

INFO – PACTA SALONE – via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org – tel. 0236503740 – ufficio scuole: ufficioscuole@pacta.org

Orari biglietteria: dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00

nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 – dom dalle 15

Orari spettacoli pactaSOUNDzone: lunedì ore 20.45

Biglietti spettacoli pactaSOUNDzone: intero €10 – ridotto €6

ABBONAMENTI pactaSOUNDzone: classico €35, sostenitore €50