DI PHILIPPE CLAUDEL

CON NATHALIE CALDONAZZO E FRANCESCO BRANCHETTI

nella traduzione di David Conati

Regia di Francesco Branchetti

———-

Debutta al Teatro Delfino di Milano, dal 30 gennaio al 2 febbraio, l’emozionante spettacolo “PARLAMI D’AMORE” di Philippe Claudel, diretto da Francesco Branchetti e interpretato dallo stesso Branchetti con Nathalie Caldonazzo.

Le musiche originali sono di Pino Cangialosi e le scene di Alessandra Ricci.

Parlami d’amore racconta della vita di una coppia qualsiasi, lui un dirigente ambizioso in carriera, con tante mancanze come padre e marito e lei, una moglie e madre creativa che ha sacrificato la sua carriera ed i suoi sogni per amore del marito e della famiglia. Dopo anni di matrimonio una sera qualcosa si rompe e il passato ritorna.

Parlami d’amore indaga l’animo umano alla ricerca della verità. Una introspezione psicologica raccontata con ironia presente in tutto lo spettacolo. Fragilità, debolezze e, in alcuni momenti, candore, trovano spazio in un duetto di coppia a tratti terribile, ma sempre accompagnato da irresistibile humour.

“Da anni mi occupo come regista e uomo di teatro di testi che mettono al centro dell’evento teatrale il rapporto tra uomo e donna – afferma il regista Francesco Branchetti – nelle sue sfaccettature più vere, profonde ed intime e il testo di Philippe Claudel è appunto straordinario nel raccontare una società e una coppia in crisi profonda di valori e di punti di riferimento ed è straordinario nel costruire dei caratteri di clamorosa rappresentatività di una certa società e di una concezione del rapporto di coppia che qui vede sgretolarsi i suoi punti cardine e le sue fondamenta. Claudel mostra come sottotraccia possano convivere moltitudini di sentimenti intrecciati, impulsi contrastanti e come sia denso e irto di ostacoli il cammino del dialogo tra uomo e donna. Non abbandonando mai uno sguardo profondamente umano affonda la lama nelle pieghe più intime e a tratti inconfessabili di un rapporto di coppia e lo fa con uno straordinario acume psicologico e una capacità quasi antropologica di raccontare il nostro presente più dilaniato in tutto quello che riguarda i rapporti umani e affettivi. Clamorosa è la sua capacità di fare questo viaggio nel rapporto tra i nostri protagonisti e nel mondo sociale, culturale e comportamentale che essi evocano, con l’arma dell’introspezione psicologica ma anche attraverso una straordinaria e pungente ironia che accompagna tutto il testo.”

Regia, scene e musiche restituiscono al testo la straordinaria capacità d’indagare l’animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo con noi stessi e con gli altri: ansie, paure, malesseri, malinconie, dolori, solitudini si confondono in una danza che muta di ritmo ad ogni scambio di battute tra i protagonisti.

——–

Orario spettacoli:

dal Giovedì al Sabato ore 21.00 Domenica ore 16 .00

Prezzi: intero 20 euro, ridotto 15 euro

——–

Teatro Delfino – Piazza Piero Carnelli, Milano

Gestito per la Stagione Teatrale da ASS. IL MECENATE

info@teatrodelfino.it/biglietteria@teatrodelfino.it

Tel. 02 87281266; cell. 333 573 0340

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i giorni di spettacolo dalle ore 18 e la domenica dalle 15, oppure online sul sito vivaticket.it

Sul sito del Teatro Delfino www.teatrodelfino.it tutte le informazioni sulla stagione.