Domeniche Indiane: “Parole parole parole”

Seconda domenica indiana all’insegna della creatività e dell’immaginazione, tra performer, dj set e azioni collettive che accoglieranno il pubblico dei piccoli e dei grandi per trascorrere insieme una giornata divertente e costruttiva, correre tra le parole, ballarci dentro, giocarci e guardarle.

Nell’ambito delle proposte del Teatro per le nuove generazioni, la rassegna del Teatro di Roma dedicata ai giovani spettatori e alle loro famiglie, e curata dalla compagnia teatrodelleapparizioni, dà appuntamento domenica 12 gennaio (dalle ore 10.30 alle ore 17) al Teatro India con una nuova esperienza teatrale non convenzionale. Infatti, il tema della giornata sono le parole, dette, lette, immaginate, difficili per pensieri articolati, o semplici per dire cose piccole e preziose. Su questa traccia, si inizia alle ore 10.30 con Letture sul prato e sorprese, in cui si richiede ai piccoli ospiti di portare uno o più libri illustrati; si continua poi con giochi di parole, mentre alle ore 14.30 inizia il dj set La voce del rock e in programma anche un incontro rivolto agli adulti sul tema Le parole dell’infanzia; dalle 16 prende il via l’improvvisazione collettiva partendo da un libro. Infine dalle 17.30 alle 19 sarà possibile partecipare al laboratorio Dalle parole alle immagini (per venti bambini dai 6 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria alla mail atelier@teatrodiroma.net ). Inoltre, nel foyer i piccoli potranno ammirare l’installazione Mi ricordo di me, curata da Fabrizio Pallara e Andrea Capanna.

Le DOMENICHE INDIANE – una domenica al mese al Teatro India (8 dicembre, 12 gennaio, 9 febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 14 giugno) – coinvolgono un pubblico di adulti, bambine e bambini intorno ad un tempo in cui condividere pratiche, sguardi, giochi e desideri. Per abitare lo spazio al di là della scena, sui perimetri, sopra il confine che connette il palco e la platea, per andare oltre. Una permanenza divertente, aperta e libera, per esplorare, vedere, danzare, ascoltare. Per costruire una comunità che cammina insieme.

DOMENICHE INDIANE

12 gennaio 2020 Parole parole parole

Programma

10.30●13.00 letture sul prato e… sorprese (si richiede agli ospiti di portare uno o più libri illustrati)

10.30●12.30 giochi di parole

13.00●14.30 pausa ristoro

14.30●16.00 dj set la voce del rock

14.30●16.00 le parole dell’infanzia (incontro indirizzato agli adulti)

16.00●17.00 improvvisazione collettiva. si parte da un libro

10.30●17.00 installazione mi ricordo di me

17.30●19.00 Laboratorio dalle parole alle immagini

per 20 bambine e bambini dai 6 ai 10 anni prenotazione obbligatoria: atelier@teatrodiroma.net

il laboratorio ha un costo di 5 euro solo per chi non partecipa alle attività dell’intera giornata

Giornata accompagnata da Stefano Cormino, Sara Ferazzoli, Desy Gialuz, Riccardo Gola, Valerio Malorni, Nella Norcia, Fabrizio Pallara

TEATRO INDIA_ Lungotevere Vittorio Gassman (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria Teatro di Roma _ tel. 06.684.000.311/314 _ www.teatrodiroma.net

ingresso 5 euro

