Niccolini, Pergola, Studio: ecco gli appuntamenti di inizio gennaio

7 – 12 gennaio | Teatro Niccolini di Firenze

(ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17)

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Fondazione Teatro della Toscana, Mittelfest 2019

Maddalena Crippa, Giovanni Crippa

L’INFINITO TRA PARENTESI

di Marco Malvaldi

scene Maurizio Balò

costumi Giò Mack

musiche Antonio Di Pofi

luci Alessandro Macorigh

aiuto regia Valentina Zogovich

assistente scenografo Andrea De Micheli

direttore di scena Paolo De Paolis

regia Piero Maccarinelli

Durata: 1h e 20’, atto unico.

10 – 19 gennaio | Teatro della Pergola

Prima Nazionale

(ore 20:45, domenica 15:45, riposo lunedì 13 gennaio)

Compagnia Mauri Sturno, Fondazione Teatro della Toscana

Glauco Mauri, Roberto Sturno

RE LEAR

di William Shakespeare

traduzione Letizia Russo

riduzione e adattamento Andrea Baracco e Glauco Mauri

con Linda Gennari, Aurora Peres, Emilia Scarpati Fanetti, Francesco Sferrazza Papa, Aleph Viola, Dario Cantarelli, Enzo Curcurù, Laurence Mazzoni, Paolo Lorimer, Francesco Martucci

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

musiche Giacomo Vezzani, Riccardo Vanja

luci Umile Vainieri

regia Andrea Baracco

Durata: 1h e 50’, con intervallo.

10 – 12 gennaio | Teatro Studio ‘Mila Pieralli’ di Scandicci

(ore 21, domenica ore 16:45)

Fondazione Teatro della Toscana

iNuovi

IL QUARTIERE

tratto dal romanzo di Vasco Pratolini

adattamento e coordinamento artistico Sebastiano Spada

con iNuovi (in ordine alfabetico) Maddalena Amorini, Davide Arena, Maria Lucia Bianchi, Alessandra Brattoli, Federica Cavallaro, Anastasia Ciullini, Fabio Facchini, Ghennadi Gidari, Filippo Lai, Athos Leonardi, Claudia Ludovica Marino, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe

costumi Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola

scene Federica Francolini

disegnatore luci Loris Giancola

sarta Eleonora Sgherri

canto Katia Magnani

si ringrazia Andrea Ottani per l’editing dei brani musicali

Durata: 1h e 15 minuti, atto unico.

A dare voce alle sue parole e a situazioni in cui conoscenza e ironia vanno di pari passo sono due attori e fratelli: Maddalena e Giovanni Crippa. Fratelli anche in scena, nei ruoli di Francesca e Paolo, lei umanista, lui scienziato, entrambi con due carriere di successo come docenti universitari. Quando Paolo lotta per diventare rettore scoppia il conflitto tra due diverse concezioni della realtà. “Non ne posso più di vedere l’Università dominata dalla scienza e dalla tecnica”, protesta Francesca, che sostiene la necessità di una visione più ampia del sapere, che non sia ridotto solo a uno sguardo di “tecnici che stringono un pochino più forte una vite progettata da altri”.

Al Teatro Niccolini di Firenze, dal 7 al 12 gennaio, gli estremi della cultura umanistica e di quella scientifica si intrecciano ne L’infinito tra parentesi , dall’omonimo libro di Marco Malvaldi, edito da Rizzoli. Il testo, attraverso vicende apparentemente quotidiane, ci sfida a entrare nel complesso rapporto tra letteratura, poesia e scienza, per interrogarci su quale debba essere la guida del nostro tempo. Malvaldi, romanziere, giallista e chimico, mescola le sue conoscenze umanistiche e scientifiche per dare vita a un itinerario tra Oppenheimer e la poesia, Star Trek e il teletrasporto, Carl Barks (il papà di Paperino), Lucrezio e la teoria cinetica dei fluidi.

Dal 10 al 19 gennaio, in prima nazionale al Teatro della Pergola, Glauco Mauri affronta per la terza volta Re Lear , la più titanica delle tragedie di William Shakespeare, il primo allestimento nel 1984 e il secondo nel 1999, sue le due regie per un totale di 500 repliche. Roberto Sturno è il conte di Gloucester, al suo fianco anche nelle due passate edizioni nel ruolo del Matto. La regia è affidata ad Andrea Baracco.

Un stretto rapporto di collaborazione di storica data che ha assunto le forme di un’intesa progettuale di elevata qualità artistica. La coproduzione della Compagnia Mauri Sturno e Fondazione Teatro della Toscana per il Re Lear, diretto da Andrea Baracco in prima nazionale al Teatro della Pergola dal 10 al 19 gennaio (poi al Teatro Eliseo di Roma dal 21 gennaio al 2 febbraio), è solo l’ultimo risultato di un comune percorso culturale, drammaturgico e realizzativo triennale.

In questo tempo, tale importante sinergia di ispirazione e di intenti, fondata sul patrimonio teatrale rappresentato da Glauco Mauri, Roberto Sturno e dalla loro Compagnia, ha portato anche alla formazione e al perfezionamento sul mestiere dell’attore dei diplomati della Scuola “Orazio Costa” della Fondazione, secondo la modalità di lavoro e scambio Giovani/Maestri.

Non ho mai smesso di credere che bisogna sempre mettersi in discussione, accettare il rischio pur di far sbocciare idee nuove per meglio comprendere quel meraviglioso mondo della poesia che è il teatro.

Ed eccomi qui per la terza volta, alla mia veneranda età, impersonare Lear. Perché?

Mi sono sempre sentito non all’altezza a interpretare quel sublime crogiolo di umanità che è il personaggio di Lear. In questa mia difficile impresa mi accompagna la convinzione che per tentare di interpretare Lear non servono tanto le eventuali doti tecniche maturate nel tempo quanto la grande ricchezza umana che gli anni mi hanno regalato nel loro, a volte faticoso, cammino.

Spero solo che quel luogo magico che è il palcoscenico possa venire in soccorso ai nostri limiti. Cosa c’è di più poeticamente coerente di un palcoscenico per raccontare la vita? E nel Re Lear è la vita stessa che per raccontarsi ha bisogno di farsi teatro.

Glauco Mauri

Quello che mi ha sempre colpito di questa tragedia, che è una delle più nere e per certi versi enigmatiche tra quelle dell’autore inglese, è che sotto quel nero sembra splendere qualcosa di incredibilmente luminoso e proprio questa luce sepolta dall’ombra la rende così affascinante.

Padri indegni e figli inetti, padri indegni che hanno generato figli inetti, le madri assenti, estromesse dal dramma, parafrasando Amleto, qui la fragilità è tutta e solo maschile. Nessuno dei personaggi è in grado di regnare, di assumersi l’onere del potere, nessuno sembra avere la statura adatta, nessuna testa ha la dimensione giusta per la corona, chi per eccesso, vedi Lear, chi per difetto vedi tutti gli altri. Solo giganti o nani in questo universo dipinto da Shakespeare.

I tormenti di Lear, di Gloucester, i turbamenti di Edgar, i desideri di Edmund, i tremori e i terrori delle tre figlie del Re, Cordelia, Goneril e Regan, attraggono da sempre perché la complessità e in alcuni casi la violenza che produce il conflitto generazionale è per forza di cose universale.

Andrea Baracco

