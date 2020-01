Ragione o follia?

Al Teatro Astra va in scena “Il caso W”, l’indagine teatrale del pluripremiato Claudio Morganti su Woyzeck, il capolavoro di Georg Büchner, opera postuma in cui si sono cimentati molti teatranti e che ha dato vita a numerosi percorsi di ricerca. Morganti ha realizzato negli ultimi anni diverse occasioni di indagine e approfondimento sulla materia densa che Buchner ha tracciato nel Woyzeck che spazia dal concetto di uomo durante la guerra e per la scienza, alla natura dei sentimenti umani, dall’amore alla follia. Ne “Il caso W” Morganti si insinua nelle pieghe del tribunale umano istituito per giudicare il comportamento di Woyzeck: l’assassinio di Marie è maturato in un contesto di lucidità o di alterazione? Nel tribunale il giudice Morganti è assistito da un buffo e paffuto cancelliere, sempre intento a mangiare qualcosa, e la difesa e l’accusa sono rappresentati da due avvocati allampanati che durante le pause dell’udienza sono amici di gozzoviglie, mentre inscenano battibecchi animati durante la procedura del processo. Grottesco e irriverente questo tribunale chiama a testimoniare vari personaggi della vicenda di Woyzeck: la cameriera della taverna, il capitano, il tamburmaggiore, la vecchia vicina di casa e in ciascuno di questi interventi la realtà si mischia con lo straordinario della vicenda di Woyzeck. Le visioni, le sue parole farneticanti, le domande senza una logica, i nessi illogici dei suoi ragionamenti: ripercorrendoli Morganti ci porta nel testo di Büchner analizzando la storia del brutale assassinio di Woyzeck dal punto di vista della giustizia terrena, ma è chiaro fin da subito che i contorni del vero non riescono a contenere un orizzonte degli eventi che spesso si scontra con il sovra o sotto-naturale. Uno spettacolo denso di visioni, sulla falsariga di un processo che resta sospeso fra ragione e follia e costringe lo spettatore ad un’attenzione più profonda, più partecipe. Un lavoro di atmosfere cangianti in cui si passa dal riso, all’angoscia, dal comico al grottesco: incommensurabile.

Visto sabato 11 gennaio 2020.

Il caso W

