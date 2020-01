Rimbamband in “Il sol ci ha dato alla testa”

Arriva per la prima volta a Milano Il sol ci ha dato alla testa spettacolo con la Rimbamband in scena al Teatro Delfino dal 17 al 19 gennaio 2020, di Raffaello Tullo che firma anche la regia.

La Rimbamband è un gruppo comico e teatral-musicale pugliese formatosi nel 2006 e composto da: Raffaello Tullo alla voce, Renato Ciardo alla batteria, Pasquale Maglione alla chitarra, Vittorio Bruno al contrabbasso e Nicolò Pantaleo ai sassofoni, cinque attori e musicisti che mixano sul palcoscenico tutti i linguaggi possibili dell’arte e dello spettacolo: clown, tip tap, rumorismo e parodie, con grande energia e ritmo.

Il sol ci ha dato alla testa, racconta la storia di cinque musicisti: un sassofonista rubato alla banda del paese, un contrabbassista stralunato, un pianista virtuoso, un batterista rompiscatole, un capobanda. Cinque musicisti, un po’ suonati, ma straordinari, che incantano, creano, illudono, emozionano provocano e giocano.

Uno spettacolo che si ascolta come fosse un concerto e si guarda come fosse un varietà.

E grazie alla musica i cinque “suonattori” incontrano durante il loro viaggio tanti maestri, da Buscaglione a Carosone ed Arigliano, di cui hanno arrangiato i brani rendendo attuali artisti spesso dimenticati.

La Rimbamband gioca con la musica e con gli strumenti trasformando a tratti l’esibizione in pura commedia per la regia di Raffaello Tullo. Il pubblico si diverte con le loro gag e allo stesso rimane incantato dalla grande abilità dei cinque strumentisti.

La Rimbamband, oltre alla sua attività dal vivo che l’ha portata in tutta Italia, ha partecipato negli anni a molte trasmissioni televisive e radiofoniche. Fra le altre ricordiamo: Maurizio Costanzo Show, Stella con Maurizio Costanzo (SKY vivo); 610 (Sei uno zero) con Lillo & Greg (Radio 2); Barbareschi Sciock (La 7) – in veste di band residente per 12 puntate; Zelig off (Italia 1); Italia coast2coast (Rai 2).

——-

Biografia

Uno è Raffaello Tullo: ha la capa pelata, balla il tip tap, suona, canta. Chiamatelo capobanda.

Poi c’è Renato Ciardo: suona una strana batteria, ha una testa enorme, uno spiccato accento barese ed una storia d’amore segreta (mica tanto) con Tony Dallara.

E che dire di Vittorio Bruno? Suona il contrabbasso ma non ha ancora ben capito chi è e da dove viene. Anima swing come poche, stralunato a volte, osservatore raffinatissimo altre.

C’è anche un sassofonista: pensate che è ancora convinto di suonare nella banda di Capurso. È Nicolò Pantaleo, anima talentuosa, gentile, matematica, quadrata.

E poi c’è “il rosso”, Francesco Pagliarulo: anima delicata, fragile e onesta, con il ragtime nelle vene. Il pianista virtuoso, “cocco” del capo.

——–

Interpreti

Raffaello Tullo – voce, percussioni

Renato Ciardo – batteria

Vittorio Bruno – contrabbasso

Nicolò Pantaleo – sax, bombardino, tromba

Francesco Pagliarulo – pianoforte

Regia: Raffaello Tullo

Musiche: Autori Vari

Costumi: Rimbamband, Lucrezia Tritone, Tina Manicone

——-

Sito Ufficiale: www.rimbamband.it

Facebook: http://www.facebook.com/Rimbamband

You Tube: http://www.youtube.com/Rimbamband

———

Teatro Delfino – Piazza Piero Carnelli, Milano

Gestito per la Stagione Teatrale da ASS. IL MECENATE

info@teatrodelfino.it/biglietteria@teatrodelfino.it

Tel. 02 87281266; cell. 333 573 0340

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i giorni di spettacolo dalle ore 18 e la domenica dalle 15, oppure online sul sito vivaticket.it

Prezzi: intero 20 euro, ridotto 15 euro

Sul sito del Teatro Delfino www.teatrodelfino.it tutte le informazioni sulla stagione.