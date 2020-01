Rock the Dolomites (9° edizione)

Rock the Dolomites è ormai un appuntamento fisso di fine Marzo per ballare e divertirsi sotto il sole, nel bel mezzo delle Dolomiti.

Per la nona volta la Val Gardena ospiterà la kermesse musicale per un’intera settimana, con concerti nei rifugi più belli e sulle piste da sci.

Il programma di concerti inizierà Domenica 22 e si concluderà Domenica 29 marzo 2020.

Il primo concerto si volgerà il 22.3, alle ore 16.00, presso la Baita CIAMPAC e i protagonisti saranno The Jam’son, una band che rappresenta divertimento, intrattenimento ed energia pura. Il loro enorme repertorio comprende Rock/Pop/Reggae/Oldies/Funk/Blues/Fox e canzoni originali, sulle quali note è impossibile non ballare o cantare con loro.

www.baitaciampac.com

Il 24.3 toccherà ai Lucky17, ore 15.00 presso la Baita PRA VALENTINI.

Band di 7 elementi con un repertorio di canzoni anni ’50 dove non mancano brani frizzanti e perfetti per ballare, di Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Fat Domino, Johnny Cash, Little Richards e tanti altri: insomma tutto il pantheon del genere.

www.pravalentini.it

Mercoledì 25.3, presso la Baita PANORAMA, alle ore 15.00, saranno The Giggers a riempire di entusiasmo il pubblico. Paillettes, lustrini e disco-funk: la band The Giggers, con il suo trascinante entusiasmo farà rivivere i mitici anni 70/80. Chic, Earth, Wind and Fire, Gloria Gaynor, Donna Summer e tutti i protagonisti della disco music in un concerto che non vi farà stare fermi nemmeno un secondo.

www.baitapanorama.it

I Back in Style saranno di scena il 26.3 al DANTERCËPIES Mountain Lounge (ore 14.30).

You brought me “BACK IN STYLE” again….È questa la frase, tratta da un brano musicale della celebre cantante Joss Stone, alla quale si ispirano i sei giovani musicisti del gruppo. Rappresenta, infatti, molto bene il loro repertorio preferito, ovvero i generi Soul e R&B a partire dagli anni ’90 in poi, che comprende brani di artisti noti come Christina Aguilera, Alicia Keys, En Vogue, Shakira e molti altri.

Venerdì 27.3 (ore 16.30) The Legendary Kid Combo, al Bar Après Ski LA STUA, un gruppo musicale italiano che esegue musica folk punk. Formatosi tra Voghera (PV), Brescia e Verona nel 2005, la band, nel corso degli anni, ha spaziato mescolando sottogeneri diversi come country, psychobilly, rockabilly e balcan in uno stile riassunto dalla band stessa col termine cock-a-billy.

www.la-stua.com

La Baita SASLONCH ospiterà, il 28.3, gli Electric Mud (ore 13.00): Dal Funk al Blues al Rock’n’Roll, Electric Mud è un progetto nato per rendere omaggio alla grande tradizione della musica nera americana in tutte le sue forme e derivazioni. Only good music and good vibes!

www.saslonch.com

Infine, al Rifugio SALEI (ore 13.00), il 29.3 i Temporaneamente…alla chitarra Elia Garutti (chitarrista di Gianni Morandi), alla batteria Jacopo Tini (Sonohra, Vecchioni), voce Fabio Cugola, basso Fabio Bortolani. Tante esperienze, tanti palchi, tante situazioni, tante collaborazioni. Temporaneamente fanno musica in movimento, un caleidoscopio armonico dagli anni 70 al grunge 90 fino alla freschezza di oggi, il rock che non stanca.

www.rifugiosalei.it