Lo spettacolo dedicato al genio di Gianni Rodari nel centenario della nascita, che intreccia l’arte della parola alla musica dal vivo, aprirà la nuova Stagione di Favole al Teatro Il Piccolo.

«Una girandola di storie accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove i protagonisti sono tutti in viaggio. Miracoli di invenzione ispirati alle Favole al telefono e a Tante storie per giocare. Sul palco un pianoforte strampalato e un telefono gigante. Parole, immagini e colori, per raccontare fiabe dove le strade portano lontano, i tamburi fanno ballare civette e briganti, gli “scannoni” disfano la guerra. Un inno divertente al genio di Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita»: Monica Morini del Teatro dell’Orsa introduce Rodarissimo. Girandole di storie per giocare, spettacolo di cui è protagonista insieme a Gaetano Nenna al pianoforte che sarà in scena domenica 12 gennaio alle ore 16 al Teatro Il Piccolo di Forlì, in apertura della nuova Stagione di Favole.

«Uno spettacolo che accende la partecipazione del pubblico» aggiunge il regista Bernardino Bonzani «Un’iniezione di allegria, un antidoto contro l’assuefazione da schermi piccoli e grandi, televisori e cellulari, un fuoco di artificio per risvegliare la fantasia. In questa collana di storie accompagnate dalla musica si incontrerà Giovannino Perdigiorno nel paese con le esse davanti, Pulcinella nel paese dei gatti o Alice Cascherina che cade ovunque, anche in mare. Come diceva Gianni Rodari, le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente. Servono alla poesia, alla musica e all’uomo intero, non solo al fantasticatore. Un viaggio nelle storie particolarmente consigliato dai 5 ai 105 anni».

Il Teatro Il Piccolo si trova in via Cerchia 98 a Forlì.

Biglietti: 5 euro (posto unico).

Prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0543 64300): dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso gli uffici del Teatro Il Piccolo (via Cerchia 98, Forlì). Il giorno di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 15.

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Info: 0543 64300 e www.accademiaperduta.it

Info sulla Compagnia: www.teatrodellorsa.com