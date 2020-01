Scuola di platea®

JESI_TEATRO PERGOLESI

14 GENNAIO 2020

KHORA. Teatro e TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

ALESSANDRO PREZIOSI in

VINCENT VAN GOGH

l’odore assordante del bianco

di Stefano Massini

regia Alessandro Maggi

***

FABRIANO_TEATRO GENTILE

15 & 16 GENNAIO 2020

TEATRO LA RIBALTA – KUNST DER VIELFALT

OTELLO CIRCUS

regia Antonio Viganò

***

JESI_TEATRO PERGOLESI

1 FEBBRAIO 2020

Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro della Toscana

LUCA LAZZARESCHI, LAURA MARINONI in

I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA

di Giovanni Testori

adattamento e regia Andrée Ruth Shammah

***

CHIARAVALLE_TEATRO VALLE

2 FEBBRAIO 2020

Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci

e Teatro Popolare d’Arte

DALL’ANTIGONE

ideazione e coreografia Roberto Lori

consulenza alla regia e drammaturgia Gianfranco Pedullà

+ LABORATORIO a cura di Roberto Lori

***

FABRIANO_TEATRO GENTILE

9 FEBBRAIO 2020

Corvino Produzioni

SIMONE CRISTICCHI in

ESODO

racconto per voce, parole ed immagini

***

CHIARAVALLE_TEATRO VALLE

28 MARZO 2020

TEATRO C.A.S.T. – PROGETTO GARDEN

PLATONOV

da Anton Čechov

elaborazione drammaturgica e regia Alessandro Marinelli

+ LABORATORIO a cura di Alessandro Marinelli

***

ARCEVIA_TEATRO MISA

13 MARZO 2020

NUOVO TEATRO SANITÀ

LA TESTA SOTT’ACQUA

di Helena Tornero

regia Riccardo Ciccarelli

MAIOLATI SPONTINI_TEATRO SPONTINI

***

19 APRILE 2020

STIVALACCIO TEATRO

ROMEO E GIULIETTA

l’amore è saltimbanco

soggetto originale e regia Marco Zoppello

CHIARAVALLE_TEATRO VALLE

***

29 APRILE 2020

STIVALACCIO TEATRO

IL MALATO IMMAGINARIO

+ LABORATORIO a cura di Stivalaccio Teatro

LABORATORI

CHIARAVALLE

IIS PODESTI – CALZECCHI ONESTI

***

[DATA IN VIA DI DEFINIZIONE]

LABORATORIO

DI TEATRO

a cura di Ernesta Argira

FABRIANO

LICEO CLASSICO STELLUTI

LICEO SCIENTIFICO VOLTERRA

***

[MAGGIO 2020, DATA IN VIA DI DEFINIZIONE]

LABORATORIO

DI DRAMMATURGIA

a cura di Caroline Baglioni

TEATRO IN TRASFERTA

Un programma di viaggi teatrali per favorire la partecipazione

e il dialogo tra i giovani del territorio e le proposte culturali

***

CHIARAVALLE_TEATRO VALLE

8 MARZO 2020

MARIANGELA GUALTIERI

BELLO MONDO

rito sonoro di Mariangela Gualtieri

con la guida di Cesare Ronconi

***

MONTEMARCIANO_TEATRO ALFIERI

21 MARZO 2020

ASCANIO CELESTINI

I 20 ANNI DI

RADIO CLANDESTINA

———

Scuola di platea® è un progetto ideato e realizzato da AMAT che si rinnova dal 2017 grazie al sostegno della Fondazione Cariverona, volto alla formazione del pubblico e dedicato agli studenti degli istituti d’istruzione secondaria superiore della provincia di Ancona. L’idea che anima il programma è quella di proporre spettacoli, incontri e laboratori dedicati alle scuole superiori come preziosa opportunità di formazione e accesso alla cultura.

Il principale obiettivo del progetto – che coinvolge fino a maggio le città e i teatri di Arcevia, Chiaravalle, Fabriano, Jesi, Maiolati Spontini e Montemarciano, in collaborazione con Regione Marche, MiBACT e Fondazione Pergolesi Spontini – è quello di incontrare il pubblico adolescente attraverso l’istituzione scolastica ritenuta dagli studenti stessi il più efficace strumento d’informazione per ciò che riguarda la cultura (il 50,9 % degli studenti ha infatti dichiarato di voler essere informato dalla scuola secondo il sondaggio somministrato tra gli istituti di Fabriano e realizzato nell’ambito del progetto Scuola di platea® 2017). Con Scuola di platea® si intende offrire a tutti i giovani che frequentano le scuole superiori, specialmente gli istituti tecnici maggiormente popolati da studenti di origine straniera, la possibilità di scoprire il teatro, convinti che l’esperienza dello spettatore rafforza l’inclusione sociale, stimola la riflessione e il confronto con gli altri, diverte e permette ai più giovani di scoprire i teatri storici della regione Marche.

I percorsi di Scuola di platea® nascono dal confronto con insegnanti e dirigenti scolastici volti da un lato a contrastare l’isolamento culturale, dall’altro a offrire occasioni di confronto per la formazione professionale in ambito culturale. Il progetto propone un percorso di approfondimento attraverso incontri pre e post visione degli spettacoli a cura di giovani esperti che si attiva su due linee di programmazione: classici della letteratura e drammaturgie contemporanee. Gli spettacoli proposti sono: Vincent Van Gogh con Alessandro Preziosi al Teatro Pergolesi di Jesi (14 gennaio), Otello circus di Antonio Viganò al Gentile di Fabriano (15 e 16 gennaio), I promessi sposi alla prova con Luca Lazzareschi e Laura Marinoni al Pergolesi di Jesi (1 febbraio), Dall’Antigone coreografia di Roberto Lori al Teatro Valle di Chiaravalle (2 febbraio), Esodo di Simone Cristicchi al Gentile di Fabriano (9 febbraio), Platonov di Alessandro Marinelli al Valle di Chiaravalle (28 marzo), La testa sott’acqua di Nuovo Teatro Sanità al Teatro Misa di Arcevia (13 marzo), Romeo e Giulietta di Stivalaccio Teatro al Teatro Spontini di Maiolati (19 aprile) e, della stessa compagnia, Il malato immaginario a Chiaravalle (29 aprile).

Accanto agli spettacoli, ai ragazzi è offerta l’opportunità di partecipare a percorsi laboratoriali in occasione degli spettacoli in cartellone a Chiaravalle ai quali si aggiungono due proposte extra. Agli studenti dell’Istituto Podesti – Calzecchi Onesti di Chiaravalle è offerto il laboratorio di teatro condotto dall’attrice e regista Ernesta Argira, un’esperienza formativa e socializzante, prima ancora che artistica (data in via di definizione). Un’attività teatrale, soprattutto se praticata in un contesto educativo, permette infatti all’individuo di scoprire la propria dimensione e il proprio equilibrio, di indagare sulle molteplici sfaccettature della propria personalità così da poterle gestire, di prendere contatto con quegli impulsi inconsci che stimolano l’immaginazione e la fantasia e di sperimentare e coltivare la propria creatività.

Il laboratorio di drammaturgia condotto dall’attrice e autrice Caroline Baglioni a Fabriano con gli studenti del Liceo Classico Stelluti e Scientifico Volterra (maggio, data in via di definizione) attiva un percorso che permette di entrare in contatto con i processi attivi e creativi del linguaggio teatrale, stimolando la riflessione sulla realtà che ci circonda e sviluppando strumenti utili a leggere in profondità temi caldi del presente. In due incontri verranno affrontati le tecniche base della scrittura drammaturgica e l’esercizio di composizione di una drammaturgia originale.

Scuola di platea® offre anche un programma di viaggi teatrali, un vero e proprio “teatro in trasferta” per favorire la partecipazione e il dialogo tra i giovani del territorio e le proposte culturali, garantendo il trasporto del pubblico interessato agli spettacoli Bello mondo di Mariangela Gualtieri in programma a Chiaravalle l’8 marzo e I 20 anni di Radio clandestina di Ascanio Celestini il 21 marzo a Montemarciano.

Nello spirito del progetto, in un’ottica di percorso di mentoring realizzato dagli esperti di comunicazione AMAT, il progetto grafico di Scuola di platea® 2020 è realizzato dai ragazzi della sezione grafica dell’Istituto Podesti – Calzecchi Onesti sede di Chiaravalle. Il progetto artistico di Scuola di Platea 2020 è di Alessio Bevilacqua.

Informazioni su www.amatmarche.net.