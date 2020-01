Silvan in “A tu per tu. 100 minuti di impossibile”

Silvan arriva al teatro Aurora di Scandicci con una serata di grande magia: uno spettacolo con otto artisti sul palco e numeri straordinari. Sabato 1 febbraio, alle 21.15, va in scena A TU PER TU. 100 MINUTI DI IMPOSSIBILE, all’interno della rassegna Auroradisera, frutto della collaborazione fra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Amministrazione comunale. Il grande illusionista si esibirà con la sua compagnia in uno spettacolo magico, travolgente, unico nel suo genere. In scena, spettacolari illusioni, coinvolgenti coreografie, straordinarie manipolazioni ed esaltanti esperienze di mentalismo. Uno spettacolo diretto da Stefano Savoldello (figlio dell’illusionista), le coreografie di Sveva Mattarino e i costumi di Giuseppe Tramontano.

Aldo Savoldello, in arte Silvan, veneziano doc, iniziò a interessarsi giovanissimo al mondo della prestidigitazione. A sette anni presentò i suoi primi spettacoli presso l’oratorio Don Bosco con il nome di Saghibù. Lo pseudonimo derivava da Aldo Savoldello, da Otello Ghigi, (il nome del suo primo maestro) e da Ranieri Bustelli, famoso prestigiatore degli anni Trenta. Non ancora ventenne passò al professionismo dopo essere stato battezzato con il nome d’arte Silvan durante la trasmissione di Enzo Tortora Primo Applauso da Silvana Pampanini. Dopo decine di spettacoli all’estero e dopo essersi esibito nei più importanti teatri del mondo, Silvan entrò a far parte della RAI negli anni Settanta, divenendone un’icona fondamentale. Grazie a queste apparizioni televisive, Silvan divenne in poco tempo uno dei volti più amati dal grande pubblico, grazie all’aspetto elegante, al suo carisma ai suoi modi sicuri e dinamici. Nel 1979 condusse un altro programma di successo, 26 puntate di Buonasera con Silvan. Con la sua classe, ha conquistato risultati fino ad allora inimmaginabili per un illusionista. Con le sue apparizioni televisive italiane e nel mondo (è stato ospite per sette volte a ll’fd Sul/ivan Show negli Stati Uniti) e con le sue esibizioni ha intrattenuto i sette grandi del mondo riuniti a Versailles (tra cui il presidente Ronald Reagan e la regina Elisabetta Il). Con i suoi libri di divulgazione che hanno venduto milioni di copie, con le decine di articoli scritti (su Topolino e in altre riviste), con la creazione di 13 “scatole magiche” (per Clementoni, Arnoldo Mondadori Editore, Editrice Giochi), Silvan può essere considerato uno dei più importanti prestigiatori del XX secolo. Come David Copperfield e Lance Burton, è stato eletto per ben due volte, nel 1990 e nel 1999, Magician of the Year dall’Accademia delle arti magiche di Hollywood e nel 2015. La stessa Accademia gli ha attribuito il Master Fellowship, il più alto riconoscimento della categoria.

Auroradisera prosegue poi con Emilio Solfrizzi che interpreta Roger, un monologo dedicato al campione del tennis Federer, scritto e diretto da Umberto Marino (giovedì 27 febbraio). Ci sarà poi la vera storia di Florence Foster Jenkins, la signora dell’alta società newyorkese, resa celebre da Meryl Streep e interpretata da Francesca Reggiani in Souvenir (martedì 10 marzo). Chiude la rassegna, venerdì 27 marzo, lo straordinario impasto comico-drammatico di Dario Fo e Franca Rame: Mistero buffo 50, interpretato da Mario Pirovano.

——-

Informazioni

Abbonamenti fino a venerdì 24 gennaio

€ 60 intero, € 55 ridotto (under 30 “biglietto futuro”, over 65, soci coop, soci arci)

On line: circuito boxofficetoscana (055 210804 – boxofficetoscana.it) e ticketone

Teatro Aurora (via San Bartolo in Tuto, 1) tel. 055 2571735 (in orario apertura della biglietteria): fino a giovedì 23 gennaio, ore 17-20; venerdì 24 gennaio, dalle 20.15

——-

Biglietti

€ 16 intero, € 13 ridotto (under 30 “biglietto futuro”, possessori carta dello spettatore fts, over 65, soci coop, soci arci), € 8 possessori carta studente della toscana

On line: circuito boxofficetoscana (055 210804 – boxofficetoscana.it) e ticketone

Teatro Aurora (via San Bartolo in Tuto, 1) la sera dello spettacolo dalle ore 20.15

——–

Info

Cultura@comune.scandicci.fi.it

Toscanaspettacolo.it