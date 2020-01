Tarumbò – Sotto la stella di Pino

By

Non solo un concerto, ma un vero e proprio evento unico nel suo genere quello che si terrà al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova (via P. Pastorino 23 rosso a Bolzaneto) sabato 11 gennaio alle 21:00: appuntamento con TARUMBO’ – SOTTO LA STELLA DI PINO, il Tributo a Pino Daniele che si ripropone di ringraziare e restituire al grande cantautore napoletano un po’ di quell’affetto e quella magia che ha regalato, e continua a regalare, al proprio pubblico.

È una storia straordinaria, quella di Pino Daniele, che ha sempre saputo valorizzare la parte più puramente strumentale dei suoi brani senza tralasciarne mai parole e significati, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti e dando vita ad una lingua nuova che mescola sapientemente melodie e rock’n’roll con un’anima jazz che profuma di America e rivoluzione.

Il progetto Tarumbò nasce nel 2009 dalla passione per la musica di Pino Daniele.

La band ripropone i più celebri successi del cantautore partenopeo partendo dalle origini per arrivare agli ultimi successi, tra questi: Nero a metà, Je so’ pazzo, Nepule è, A me me piace o blues, Anna Verrà, Che Dio ti benedica e molte altre perle che sono storia della musica italiana.

Lo show alterna momenti intensi e ricchi di emozione, ad altri di pura jam session proprio come il maestro insegnava.

I musicisti della band sono affermati turnisti professionisti che vantano collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, tra cui: Emma Marrone, Gloria Gaynor, Max Pezzali, Enzo Jannacci, Dirotta su Cuba, Mario Biondi ecc e collaborano abitualmente con molte trasmissioni televisive come Buona Domenica e The Voice of Italy.

Sul palco del Teatro Govi si esibiranno:

Andrea Montalbano voce e chitarra

Orazio Nicoletti basso

Vanni Antonicelli piano

Michele Monestiroli sax

Sandro De Bellis percussioni

Riccardo Bruno batteria

Prezzo del biglietto € 18,00

Orari Biglietteria: Giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Per info e prenotazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it

Web: www.teatrogovi.it