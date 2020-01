Con il sostegno dei paesi alleati gli Stati Uniti d’America hanno deciso di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come “effetti collaterali”. Il pretesto è quello di “esportare” la propria democrazia. Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, trentenni dal futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e, con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della vita: invertire il normale andamento del mercato della marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Da questo pretesto, surreale, si scatena un susseguirsi di situazioni che esploderanno non appena nella vita dei due entrerà Wanda, una trentenne obesa, insicura e membro di un fallimentare corso di autostima. Nessuno potrebbe essere più adatto di lei per diventare un insospettabile corriere della droga internazionale. Con la complicità della madre di Fil, Lucia, una cinquantenne ludopatica appena uscita da una clinica per disintossicarsi dal gioco, Fil e Charlie preparano Wanda per il grande viaggio. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa Annalisa, padre di Fil ed ex marito di Lucia, diventata nel frattempo una transessuale.

NOTE DI REGIA

Ci interessiamo alle dinamiche, ai paradossi e alle ipocrisie del nostro tempo con uno sguardo presente ma non moralistico sulla società̀. La manomissione delle parole e dell’informazione, la violenza della politica, l’occultamento di alcune verità nel rapporto vittima-carnefice tra occidente e oriente, il potere religioso, le sette religiose, le nuove religioni, i corsi spirituali, i corsi di autostima, i corsi di seduzione. Thanks for Vaselina racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli “ultimi” e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere, in un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento. Genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’istante che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore, fra la realtà̀e l’assurdo, il sublime e il banale. Come una corda sempre tesa fra il cielo e i bassifondi in uno spalancarsi di abissi dove, ad ogni passo, non si può che restare in bilico. Tasselli di una catena alimentare, di una selezione naturale che non avrà mai fine: fino all’ultima bomba, fino all’ultimo uomo.

TEATRO BINARIO 7

THANKS FOR VASELINA

Dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari

drammaturgia Gabriele Di Luca

con

Gabriele Di Luca – Fil

Massimiliano Setti – Charlie

Beatrice Schiros – Lucia

Pier Luigi Pasino – Annalisa

Francesca Turrini – Wanda

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

musiche originali Massimiliano Setti

luci Diego Sacchi

costumi e scene Nicole Marsano, Giovanna Ferrara

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

in coproduzione con Marche Teatro

Date spettacoli

venerdì 31 gennaio 2020 alle 21

sabato 1 febbraio 2020 alle 21

domenica 2 febbraio alle 16

sala Chaplin

Biglietti

intero € 18 | Carta Più Feltrinelli € 15 | ridotto € 12 | allievi Scuola di teatro Binario 7 € 10 | under 18 € 6

Per info e prenotazioni:

Teatro Binario 7

via Filippo Turati 8, Monza