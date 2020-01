Vivi! Come il mare – Pièce per due delfini

Diretto da Giuseppe Scordio

Testo a cura di Giuseppe Scordio e Eleonora Cicconi

Interpretato da Martino Corti, Eleonora Cicconi e Gabriele Boria

Produzione Spazio Tertulliano

Il futuro dell’umanità dipende dalla salute dell’oceano. L’oceano alimenta famiglie, protegge le coste, immagazzina carbonio, produce ossigeno, stabilizza la temperatura del nostro pianeta. Eppure lo stiamo lasciando collassare davanti ai nostri occhi. Come raccontare in teatro questa tragedia silenziosa?

Un delfino del Mediterraneo decide di portare in salvo suo figlio dalla pesca illegale che ha causato la morte della sua compagna. I due cominciano un viaggio, fiabesco e drammatico, verso una casa pulita chiamata Oltremare. Un viaggio che racconterà, con videoproiezioni che interagiranno con gli attori in scena, la tragedia del collasso degli oceani, dovuto all’inquinamento e all’emergenza climatica. Un viaggio dentro un’acqua sempre più calda. Padre e figlio si accorgeranno che esistono altri pericoli, complessi e sconosciuti, al di fuori delle placide acque del Mediterraneo. Assisteranno allo scioglimento di un ghiacciaio, allo sbiancamento dei coralli e infine scopriranno che la minaccia più grande è rappresentata dalla plastica che ha ormai invaso anche l’Oltremare. Fuggire non serve a nulla. È arrivato il momento di fare qualcosa per pulire l’oceano e salvare il pianeta.

