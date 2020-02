44 Gatti 2

Dopo l’anteprima su Rai Play, parte l’attesissima nuova serie del cartone più amato dalle famiglie di tutto il mondo.

I quattro mici più simpatici della TV sono pronti ad entusiasmare il pubblico di tutta Italia con le loro nuove avventure! Dopo l’anteprima su Rai Play il 15 febbraio, e l’anticipazione del primo episodio sul canale YouTube ufficiale della serie, 44 GATTI, il cartone che ha conquistato il cuore di grandi e piccini, arriva finalmente sul piccolo schermo con l’attesissima seconda stagione: i nuovi episodi andranno in onda, sempre su Rai Yoyo, da lunedì 2 marzo tutti i giorni alle 19:10.

Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. E dopo aver ‘gattizzato’ le emittenti televisive e le piattaforme streaming di tutto il mondo, il nuovo capitolo del classico prescolare made in Italy firmato Rainbow si prepara a stabilire un nuovo record reso possibile dalla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali e ai contenuti educativi.

In questa nuova stagione di 52 episodi, i Buffycats e la loro adorabile Nonna Pina saranno accompagnati da nuovi esilaranti amici animali e umani, affronteranno missioni sempre più ‘a prova di gatto’ e stupiranno il pubblico con tantissime sorprese. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica fa di 44 Gatti una serie in grado di coinvolgere ed appassionare i bambini e le famiglie di tutto il mondo. A curare la magnifica colonna sonora della serie, ci sarà, anche stavolta, Antoniano, con le canzoni originali cantate dal Piccolo Coro più famoso d’Italia.

Sito ufficiale: www.44cats.tv/it

Trailer: https://www.44cats.tv/it/article/serie-2-44-gatti-onda-rai-yoyo-dal-2-marzo

—–

Rainbow

Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, che è tuttora Presidente e Amministratore Delegato.

Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, nonché a livello europeo per la creazione, sviluppo e concessione in licenza di contenuti.

Il modello di business del Gruppo Rainbow si caratterizza per un elevato grado di integrazione verticale che prevede la gestione diretta di tutto il processo di creazione dei contenuti sino al controllo della loro commercializzazione sul mercato.

Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting, e commercializzato tramite aziende leader nei propri settori di riferimento su scala mondiale.

L’attività del Gruppo Rainbow si focalizza nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze.